La foto de la desesperación en Italia: "Este es mi padre. Llegó su golpe final"

"Este es mi papá". Así empieza Elena Tonon el comentario de una foto que ha corrido como la pólvora por las redes sociales en Italia. En ella se ve a Giuseppe pensativo a la espera de saber si su negocio, que tanto esfuerzo le ha costado levantar, tiene que cerrar a las seis de la tarde y no abrir los fines de semana por las nuevas medidas que está barajando el gobierno en su lucha contra el coronavirus. Eso sería un duro golpe del que la hija asegura puede que no se levante. Explica Elena que su padre pertenece a una familia numerosa "donde las mujeres decían que no tenían hambre para dejarles la comida a sus hijos". Gente humilde que salió de Italia a Alemania para aprender un oficio. A su regreso "porque cuando amas un país vuelves", emprendieron el negocio de lo que habían aprendido y así surgió Ca 'Lozzio en Oderzo.

Questo è mio papà. Un uomo che si è fatto dal niente, dalla povertà di una famiglia di mezzadri veneti. Una famiglia ... p> Publicado por Sábado, 24 de octubre de 2020 blockquote> div> Ahora ese sueño se puede truncar por la crisis económica fruto de la pandemia de coronavirus cuya segunda ola empieza a golpear con fuerza también en el país Italiano. El Gobierno ha estudiado medidas para el cierre de los negocios pensando en la apertura en Navidad, pero ¿aguantará Giuseppe? En cuanto se hizo viral Elena corrió a dar las gracias en su cuenta de Facebook. En conversación con el Corriere della sera, lamenta que "esto no es ni Roma ni Milán, no hay turistas que te permitan tener ingresos ni siquiera para comer". El restaurador deja una pregunta en el aire: "Somos gente humilde, el trabajo nos da la dignidad. Pero si se nos quita este mismo trabajo ¿cóo podemos seguir viviendo dignamente?". En Italia desde hoy y hasta el 24 de noviembre, los bares y restaurantes echarán el cierre a las 18:00 horas, así como los teatros, cines, gimnasios y piscinas, en un intento del Gobierno de frenar la curva de contagios para evitar un nuevo confinamiento y salvar el periodo navideño. "Si todos respetamos estas nuevas normas en noviembre podremos controlar la curva de contagios y mirar a la Navidad con más serenidad", explicó este domingo el primer ministro, Giuseppe Conte, al explicar el nuevo decreto. Varias manifestaciones de los empresarios que han tenido que cerrar sus actividades están programadas hoy en Milán y Turín. El ministro de Economía, Roberto Gualtieri, anunció que se preparan ayudas superiores incluso a las que se dieron durante el primer confinamiento pues "se sabe que los últimos meses han sido meses difíciles". Explicó que el Gobierno trabaja para que la indemnización "llegue lo antes posible" a las cerca 350.000 empresas afectadas. Se prevé que se anule el pago de los impuestos en los próximos tres meses, también el próximo pago del impuesto de bienes inmuebles y se ampliarán los expedientes temporales de regulación de empleo. Aunque se ha evitado el toque de queda nacional, que ya existe en regiones como Lacio, cuya capital es Roma, Campania, Sicilia, Calabria y Lombardia, se da la potestad a las regiones de cerrar aquellas áreas donde pueda haber aglomeraciones a partir de las 21.00. Los restaurantes, bares, "pubs", heladerías y pastelerías podrán permanecer abiertos solo de 5.00 a 18.00 horas, pero se les permite abrir domingos y festivos. Por el momento, los restaurantes y bares podrán abrir con estos horarios los domingos y festivos. Se permite solo cuatro personas por mesa si no son del mismo núcleo familiar y la entrega a domicilio hasta 24 horas.