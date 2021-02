Jorge Javier Vázquez a salvar 'Mujeres y hombres y viceversa'

'Mujeres y hombres y viceversa' no pasa por su mejor momento de audiencias. El programa sigue generando nuevos personajes al universo de Mediaset pero logra datos irrelevantes de cuota de pantalla en su emisión de Cuatro. Más aún en tiempos de pandemia, cuando el show se ha tenido que reinventar encerrando a los pretendientes en una casa para crear una burbuja de convivencia y que sea posible que existan citas. Porque sin citas no hay paraíso en este show de búsqueda de pareja.

Pero los tronistas no están en el estudio de Telecinco y 'Mujeres y hombres y viceversa' se ha transformado en un reality lowcost más frío, en donde casi nada suena creíble. A pesar de que Jesús Vázquez, que no puede esconder su rostro de alucine antes las salidas de tono de estos buscadores de pareja que en realidad son caza-fama, introduce una interesante atmósfera de sorpresa al espectáculo. Y es que no puede disimular que no da crédito a determinadas situaciones de jóvenes intentando llamar la atención con la excusa del amor.

Sin embargo, el 'Mujeres y hombres y viceversa' de hoy logra destacar. Ya ni indigna a los espectadores. Es un formato veterano, que lleva en emisión desde 2008, y se ha quemado en horas y horas de emisión. Su público potencial y hasta sus detractores ya se han aburrido. Sienten que lo han visto todo. Así que sólo queda dar un último vuelco al invento.

Y Telecinco ha decidido tirar de su comodín para todo: Jorge Javier Vázquez, que ya sólo le falta presentar el informativo de Piqueras. Ahora, Vázquez pretende encontrar el amor en el primer trono gay de este formato que siempre ha seguido una dinámica de pretendientes cuadriculados. De hecho, los perfiles de sus protagonistas siempre reproducen un patrón físico que no representa a la diversidad de la sociedad. Lo opuesto al cómico 'First Dates', en la misma cadena.

Encima en 'Mujeres y hombres y viceversa' se toman demasiado en serio. Aunque, a menudo, no haya por donde coger los estereotipos que protagonizan sus concursantes. El reclamo mediático de poner a Jorge Javier como personaje popular que quiere enamorarse dotará de una nueva visibilidad al programa. Pero, además, puede hacer que 'MyHyV' crezca con la fuerza de ese humor que no tiene normalmente y que lo relativiza todo. Es más, probablemente, la carcajada colectiva sea la mejor herramienta de Jorge Javier para divertirse, divertir y, sobre todo, impedir que, al final, el presentador de éxito se pueda terminar convirtiendo en un personaje freak.