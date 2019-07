Sánchez anuncia que llamará a Iglesias para hablar y negociar la investidura

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, llamará este mismo jueves al líder de Podemos, Pablo Iglesias, para proponerle que dos equipos de ambas partes empiecen a negociar sobre "lo que importa a los ciudadanos" aparcando las "diferencias" sobre la forma de Gobierno que defiende cada uno.

Así lo ha anunciado Sánchez en una entrevista en TVE en la que ha insistido en que España necesita un Gobierno y hay que ir planteando una solución, al tiempo que ha reiterado su intención de no depender de los partidos independentistas, de ahí que siga pidiendo a PP y Ciudadanos que faciliten la gobernabilidad con su abstención.

En un principio, el presidente del gobierno confirmó que los socialistas y Podemos tienen ideas similares en asuntos sociales, pero están "muy lejos" de llegar a un entendimiento en otros asuntos. En concreto, Sánchez dice que ambas formaciones tienen "discrepancias de fondo" en asuntos de estado como el debate sobre el soberanismo catalán.

El dirigente socialista reconoce que una de las principales diferencias que ambas formaciones tienen es la definición que sostienen sobre los políticos catalanes presos por la deriva independentista. Desde Podemos sostienen que los dirigentes catalanes son "presos políticos", una terminología que choca con la postura de los socialistas.

Sánchez ha advertido que estas discrepancias internas llevarían a "paralizar" un Ejecutivo de coalición "por sus propias contradicciones internas". El presidente ha planteado la posibilidad de que "los independentistas" llevaran a cabo de nuevo "lo que hicieron hace dos años" y se ha preguntado si, en ese caso, Unidas Podemos apoyaría al Gobierno de España en la "aplicación hipotética, que yo no deseo, del artículo 155 de la Constitución?".

Preguntado por los reiterados rechazos de Albert Rivera a reunirse con él, Sánchez ha considerado que el líder de Ciudadanos se está "equivocando" y que "deploran" que ni siquiera haga un esfuerzo de reunirse con quien ha sido elegido como primera fuerza política. Sánchez ha dicho que tenía "las puertas abiertas" para reunirse con Rivera "las veces que él considere oportuno.

El presidente del gobierno en funciones ha insistido también en que todas las fuerzas políticas pongan de su parte para resolver la crisis política y pueda salir investido. Aunque posteriormente ha reconocido que está en manos de los grandes partidos, en donde "excluye a Vox", que se resuelva la "crisis de investidura".

Sobre el reparto de ministerios

Uno de los escollos negociadores que plantea Pablo Iglesias es el reparto de ministerios, algo que desde el PSOE no contemplan. A pesar de que el presidente del gobierno ha calificado a Podemos como su "socio preferente" de gobierno en distintos ámbitos, en especial en asuntos sociales, no contempla la opción de que sus diferentes líderes puedan pasen a ser ministros del gobierno en coalición.

En cambio, Sánchez reconoce que le ha abierto la puerta a Iglesias a que presenten a candidatos "independientes de reconocido prestigio" para los puestos que solicitan. Una propuesta que, según Sánchez, no gustó en absoluto al seno de Podemos.

La abstención de PP y CS

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha asegurado que está "abierto a negociar la abstención" a su investidura con el PP y Cs y que no contempla la posibilidad de que se repitan las elecciones. "No contemplo ni trabajo con un escenario de repetición electoral", ha afirmado. Sánchez ha incidido en que el PP y Cs "no dejan de hablar de constitucionalismo y sentido de Estado pero impiden la constitución de un Gobierno".