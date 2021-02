Si facturo poco dinero como autónomo, ¿tengo que pagar la cuota mensual?

La reciente subida de la cuota de autónomos -de entre 3 y 12 euros desde enero, según la base por la que coticen, y con un mínimo de 289 euros al mes-, ha desatado la ira entre los empleados por cuenta propia. Pero, ¿siempre se debe pagar esa cantidad? ¿Qué pasa cuando facturas poco al mes y apenas supondría un beneficio trabajar como autónomo? Resolvemos estas y otras cuestiones en el Consultorio Laboral de 'La Información'.

¿Tienes dudas sobre ERTE, empleo o derechos laborales? ¿Quieres saber cómo ser más productivo o cómo gestionar talento en tu empresa? Desde 'La Información' queremos ayudarte a resolver todas tus dudas. Cuéntanos tu caso por varias vías: escríbenos a consultoriolaboral@lainformacion.com con el asunto 'Pregunta al Consultorio Laboral'; en Twitter, con el hashtag #ConsultorioLaboral y mencionando a @la_informacion; o a través de nuestro LinkedIn. Esta semana resolvemos dudas sobre cuestiones como volver a un ERTE tras dejar un segundo empleo voluntariamente, negarse a un cambio de horario, cómo calcular el paro si te despiden en un ERTE.

1. Cobrar el paro tras despido durante un ERTE

PREGUNTA: Si mi empresa me despide estando en ERTE parcial, ¿cuánto cobraré de paro? ¿Se calcula sobre la media jornada que trabajo actualmente?

1. Cobrar el paro tras despido durante un ERTE Canva

RESPUESTA: Cuando te encuentras en situación de ERTE parcial significa que la empresa solo requiere una parte de tus servicios por la caída de la actividad y, por ello, asume la mitad de tu nómina, mientras que la otra mitad la abona el SEPE. En estos casos, si se produce un despido, se toma como referencia la cotización total (incluyendo a empresa y SEPE) de los últimos seis meses para calcular la cantidad a percibir por desempleo.

2. Negarse a un cambio de horario

PREGUNTA: Mi jefa me quiere cambiar el horario y yo me niego. Para no despedirme, me pide que renuncie yo. ¿Es legal?

2. Negarse a un cambio de horario

RESPUESTA: Al tratarse de un cambio sustancial de las condiciones de trabajo, si la empresa no es capaz de justificar debidamente una caída de la producción, no puede obligarte a un cambio de horario. La ley prevé que si el trabajador no está conforme con este cambio, puede impugnarlo dentro de los 20 días hábiles días hábiles ante el Juzgado de lo Social para que la medida sea declarada nula. O bien, tiene derecho a rescindir su contrato y percibir una indemnización de 20 días de salario por año de servicio, con un máximo de nueve meses en total.

3. No pagar cuota de autónomos con pocos ingresos

PREGUNTA: Soy autónoma y facturo 373 euros al mes. ¿Estoy obligada a pagar la cuota de autónomos?

3. No pagar cuota de autónomos con pocos ingresos Canva

RESPUESTA: Teóricamente, no, porque no llegas al salario mínimo interprofesional y, solo la cuota, ha ascendido este año hasta los 289 euros. Para facturar sin ser autónomo deberás rellenar el modelo 036 y darte de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores. El papeleo no se acaba aquí, también deberás de presentar trimestralmente el modelo 303 de autoliquidación del IVA y un resumen anual de tus ingresos y gastos.

4. Reactivar un ERTE tras dejar otro empleo

PREGUNTA: Estoy en ERTE en una empresa y, a la vez, trabajando en otra. Si me quisiera dar de baja voluntaria en la segunda empresa, ¿podría reactivar el ERTE?

4. Reactivar un ERTE tras dejar otro empleo EP

RESPUESTA: Desgraciadamente, no. Desde la prórroga aprobada el pasado octubre, se permite compatibilizar una situación de ERTE por fuerza mayor con otro trabajo (dejando de cobrar del SEPE). Sin embargo, solo se vuelve a la situación de ERTE inicial cuando se acaba el contrato en esa segunda compañía o si se produce un despido.

5. Denunciar preguntas de una entrevista de trabajo

PREGUNTA: ¿Me pueden preguntar en una entrevista de trabajo si pienso quedarme embarazada en los próximos meses?

5. Denunciar preguntas de una entrevista de trabajo Pixabay

RESPUESTA: Rotundamente, no. El acceso al empleo (en este caso, una entrevista de trabajo) debe estar presidido por el principio de igualdad, no pudiendo establecerse discriminación alguna, directa o indirecta, basada en motivos como el origen racial o étnico, la edad o el género. En tu caso, preguntarte si piensas quedarte embarazada supone una discriminación evidente (a un hombre no se lo preguntarían), por lo que es incluso denunciable.