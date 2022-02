He heredado una casa sin escrituras, ¿cómo puedo legalizarla?

La compra o la herencia de una casa no es un procedimiento administrativo sencillo, ya que es necesario contar con todos los documentos requeridos por la ley, inscribir el cambio de propiedad en el Registro, pasar por notario... En resumen, el proceso es largo y complejo y, habitualmente, va acompañado de algún pago económico.

Es posible, sin embargo, encontrarse con ciertos problemas a la hora de finalizar este proceso. Por ejemplo, ¿qué sucede si la casa que heredo no tiene escrituras? Si un inmueble no está escriturado, no será posible finalizar todas las gestiones necesarias. Las escrituras de casa no son otra cosa que el documento que acredita la compraventa del piso y el propietario del inmueble. Heredar una casa sin escrituras puede ser algo que suceda en viviendas muy antiguas, con una tradición familiar en la que mientras han pasado las generaciones no se han ido realizando los pertinentes cambios de titular.

Llamar a un arquitecto

Los problemas que plantea tener una casa sin escrituras son varios, ya que si no tiene escrituras no es legal. Solucionar está situación es posible siguiendo varios pasos. El primero es contratar a un arquitecto que realice una inspección en la vivienda y la declare como de obra nueva, según explican en el blog de Housfy. Así constará que existe una edificación construida según la normativa vigente. El precio de esta operación puede varias entre los 1.500 euros y los 3.000 euros, cantidad a la que hay que sumarle gastos colegiales como los visados.

Con este documento en mano hay que acudir al Registro de la Propiedad para poder formalizar toda la operación e inscribir correctamente nuestro inmueble. Obviamente, hay que llevar también el justificante de pago del impuesto de Transmisiones Patrimoniales y el documento que acredite el pago de la plusvalía municipales. Tras unos 15 días hábiles, el registro formalizará la inscripción.