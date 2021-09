Las casas prefabricadas futuristas para cuatro personas: desde 28.000 euros

Cada día más empresas apuestan por un diseño diferente e innovador en sus casas prefabricadas. La compañía Handcrafted Movement ha creado una vivienda con ruedas y porche conocida como Pacific Harmony donde es posible vivir cómodamente e incluso desplazarse a otros destinos. Pero no es la única, la empresa afincada en Singapur, Nestron, ha diseñado unas pequeñas viviendas al estilo más futurista que sorprenden a los clientes.

Disponen de dos modelos de viviendas modulares que apenas necesitan instalación y permiten entrar a vivir en el momento de entrega de las llaves. Por un lado la Cube One, de un tamaño más pequeño con 14,5 metros cuadrados, ofrece un espacio completo para una o dos personas. Y por otro, Cube Two, de hasta 26 m², tiene una capacidad de cuatro individuos de una familia.

Adicionalmente a estos diseños, la empresa oferta una serie de casas prefabricadas de estilo más tradicionales en su exterior. A pesar de su pequeño tamaño, disponen de todos los servicios necesarios. Los modelos Legend One, Legend Two y Legend Two X cuentan con entre una y dos habitaciones, baño, cocina y sala de estar.

Cube One (14,5 m²)

​Desde 28.750 euros

Interior de la casa prefabricada Cube One de Nestron. Nestron.

En Nestron apuestan por los hogares pequeños pero funcionales. Por eso, a pesar de su tamaño, la casa prefabricada Cube One ofrece todo lo necesario para hasta dos personas. Su línea futurista está diseñada especialmente con curvas, adoptando un estilo muy moderno y tecnológico.

Además, es posible personalizarlo al completo, tanto en el exterior como en el interior, cambiando también sus colores. En este caso el modelo integran en un mismo espacio todas las estancias, cuenta con una pequeña cocina, un baño abierto, una zona de estar y un dormitorio con un gran ventanal.

Cube Two (26 m²)

​Desde 49.891 euros

Interior de la casa prefabricada Cube Two de Nestron. Nestron.

En el caso de Cube Two es posible acomodar a entre tres y cuatro miembros de la familia. Este espacio semi abierto de 26 metros cuadrados dispone de un salón-comedor, cocina, baño completo y aislado así como dos habitaciones. Lo más llamativo de este modelo, además de sus imponentes ventanales, son los tragaluces del techo situados en los dormitorios y en el salón que consiguen aprovechar al máximo la luz natural.

Por otro lado, cuentan con diseños inteligentes para maximizar el espacio. Todas las puertas son correderas, las persianas se integran en las paredes y las mesas pueden plegarse para ampliar la zona. Además, hay toda clase de compartimentos y estanterías en el interior que permiten guardar los objetos o la ropa necesaria para cada miembro.

La empresa realiza envíos internacionales y cuenta con una garantía de 50 años. Además, todas las unidades se completan con la última tecnología, ya que llevan instalados sistemas de control por voz, eléctricos y de tuberías, aunque también pueden añadirse otros complementos adicionales como sistema solar de energía, inodoros y espejos inteligentes o sistema de calefacción del suelo. Tal y como apuntan en su página web, el proceso completo desde la fabricación hasta la entrega llevará aproximadamente cuatro meses.