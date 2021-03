Cómo saldar una deuda con el casero si me ha denunciado para desahuciarme

PREGUNTA Tengo serios problemas con mi arrendador que ahora no vienen al caso y me han hablado de la posibilidad de consignar judicialmente las rentas ¿Es realmente eso posible? ¿Cómo se hace?

Sí, claro que es posible y para ello no es preciso abogado ni procurador. Ahora bien, para que una consignación judicial tenga carácter liberatorio tiene que cumplir con una serie de requisitos legales que vamos a intentar exponer. No obstante, valore usted mismo si le compensa más dejarse guiar por un abogado para no cometer errores.

Con carácter previo al inicio del expediente de consignación tiene que haber agotado el ofrecimiento previo de pago de rentas al arrendador. Esto es lógico habida cuenta de que la consignación no se plantea como una forma alternativa de pago sino como el último recurso ante la negativa del arrendador a recibir el pago. Dicho ofrecimiento previo debe ser acreditado posteriormente en el expediente de consignación.

En la solicitud de consignación judicial de rentas debe expresar:

Los datos y circunstancias de identificación de los interesados en la obligación a que se refiera la consignación.

Los domicilios en los que puedan ser citados los destinatarios.

Las causas o razones por las que se recurre al expediente de consignación judicial de rentas.

El ofrecimiento de pago de las cantidades consignadas al arrendador.

La acreditación de haber consignado la cantidad ofrecida en la cuenta de consignaciones del juzgado

Para que la consignación tenga carácter liberatorio es preciso que se haga bien y se cumplan los requisitos legales de admisión del expediente.

*La respuesta ha sido elaborada por el despacho de abogados Echeandia & Alevito: www.echeandia-alevito.com