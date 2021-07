¿Qué hacer con 2,4 millones de m2? Culmia prepara desarrollos millonarios.

El sector promotor construyó más de 850.000 viviendas en 2006. Sin embargo, la cifra cayó a 35.000 en 2014 por la crisis tras el 'boom'. Todo parecía mejorar en 2018, cuando el sector consiguió sobrepasar el umbral de las 100.000 unidades anuales, pero la pandemia evitó que se repitiera el hito durante 2020 y el número quedó justo por debajo de 90.000. Las promotoras españolas quieren encender la maquinaria para responder a la demanda del parque nacional, y Culmia se ha propuesto invertir 450 millones de euros para desarrollar 7.200 viviendas en cuatro años, lo que equivale a 1.700 unidades al año.

La compañía ha decidido potenciar tres líneas de actividad para conseguirlo: el build to sell, build to rent y la participación en proyectos público-privados para desarrollar vivienda asequible. Atendiendo a los números, y no a lo que parece dictar la moda, la empresa ha puesto la mayor parte de sus esfuerzos en el modelo de venta tradicional. Y es que a día de hoy, la compañía está desarrollando 7.800 unidades destinadas al build to sell y estudia la posibilidad de desarrollar 5.000 más, mientras que construye 1.113 viviendas para el build to rent -6.687 menos- y baraja levantar otras 2.000 de esta tipología. El banco de suelo que posee ahora le da rienda suelta para esto, ya que se extiende por 2,4 millones de metros cuadrados y tiene la capacidad de albergar 11.000 viviendas.

En cuanto a la tercera baza, Culmia compite contra Aedas Homes para hacerse con tres de los cuatro lotes de suelos del Plan Vive de Madrid. Los directivos de la empresa han explicado que quien consiga desarrollar el proyecto se convertirá en uno de los promotores más relevantes del país, por comprometerse a entregar cerca de 4.000 viviendas en un mercado de 80.000. La empresa también se planteó formar parte del proyecto catalán Habitage Metròpolis en Barcelona, pero se retiró porque el modelo de gobernanza propuesto para la sociedad mixta no estaba alineado con su plan de negocios. Los directivos de la empresa declararon en una rueda de prensa a la que asistió este medio que se encuentran en conversaciones con varias autoridades autonómicas y municipales para estudiar, diseñar y desarrollar proyectos de esta envergadura.

La empresa cuenta con bancos de suelo en distintas partes de la geografía española. En Madrid tiene terrenos en La Solana de Valdebebas, con una capacidad para albergar 143 viviendas; Pozuelo ARPO, donde se pueden levantar 910; y Retamar de la Huerta, con un potencial para dar cabida a 543 unidades. En Andalucía, Culmia acapara suelos para construir 936 casas distribuidas entre Málaga y Cádiz. Pero, su alcance también 'toca' Levante, donde tiene terrenos para erigir 350 viviendas y Cataluña, su mercado más fuerte, donde posee suelos aptos para dar lugar a 2.122 viviendas.

Entre los escollos para recuperar el ritmo de trabajo en el sector se encuentra la escasez de la mano de obra. Francisco Pérez, Consejero Delegado de Culmia, ha explicado que existe una dificultad para contratar personal en el país, especialmente profesionales industriales, que se acrecentará con la puesta en marcha de los planes de regeneración y reforma urbana que el Gobierno ha diseñado en el marco de los fondos europeos.

Aún así, el directivo se mostró confiado de su capacidad para cumplir con sus metas en los próximos años. Culmia ha entregado 5.000 viviendas desde que comenzó su andadura en 2013 bajo el paraguas del Banco Sabadell. En 2018 se separó de la entidad bancaria y emprendió la actividad promotora con el nombre SDIN Residencial. Sin embargo, no fue hasta 2020 que pasó a llamarse Culmia y ahora compite contra las grandes promotoras cotizadas por la demanda de vivienda en las principales ciudades del país.

En palabras de su CEO, "el plan de inversiones se basa en un análisis riguroso de cada oportunidad, en la mayor disciplina financiera, así como en la vocación de participar en proyectos público-privados para el desarrollo de vivienda asequible como parte de una estrategia que abarca también el refuerzo de un equipo de más de 100 profesionales".