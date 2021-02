Guerra millonaria entre los sindicatos y portales por los alquileres en Cataluña.

Neutralidad vs. responsabilidad, la eterna batalla de los gigantes electrónicos y las normativas de cada país. En este caso, el conflicto ha llegado al mercado inmobiliario por la batería de querellas que han impulsado los sindicatos catalanes contra los portales Idealista, Fotocasa, Pisos.com, Habitaclia y YaEncontre. Los grupos sociales han cargado contra estos servidores online por no incluir en sus anuncios los datos correspondientes al índice de precios de alquiler aprobado en Cataluña. Estas cinco empresas han recibido 248 denuncias que, de resolverse en su contra, les constarán más de dos millones de euros.

El portal Idealista ha asegurado a 'La Información' que su modelo de negocio es el de "un prestador de servicios de la sociedad de la información, cuyo régimen legal de responsabilidad le exime, con carácter general, de verificar los contenidos almacenados en la plataforma por los usuarios de la misma, que son quienes, en su caso, vendrían obligados a cumplir los requisitos establecidos para la actividad que estos llevan a cabo, y que es distinta de la que realiza el portal".

La empresa controlada por el fondo sueco EQT confía en que tendrá la misma 'suerte' que otras plataformas electrónicas que han estado bajo escrutinio como Airbnb y Homeaway. Estas dos compañías han sido respaldadas por los tribunales europeos a través del régimen de neutralidad de las plataformas que establece que las administraciones no pueden imponerles la obligación de controlar de forma pormenorizada las publicaciones ya que "con ello estarían extendiendo a las plataformas una función que solo corresponde a los departamentos de inspección de dichas administraciones", según fuentes de la compañía.

Por su parte, el sindicato de Inquilinas e Inquilinos, que ha apoyado a Unidas Podemos en la tarea de impulsar las últimas leyes de vivienda, explica a este medio que la necesidad de controlar lo que ocurre en los portales radica en que "juegan un papel estratégico para esquivar las leyes porque no se puede perseguir uno a uno cada anuncio que las agencias cuelgan. Estas empresas tienen una gran responsabilidad y se están convirtiendo en agentes del pirateo".

Cataluña aprobó el año pasado la instauración de un índice de alquileres que debe ser utilizado en las transacciones inmobiliarias. Por esto, los sindicatos insisten en que los anuncios de los portales deben incluir datos tradicionales como el número de metros que tiene una vivienda, pero también el precio que estipula el índice oficial de la Generalitat y el monto que pagaba el último inquilino en ocupar la vivienda. De esta manera, "no se inflan los precios y se logra materializar el espíritu de esta ley: que los precios bajen".

Por otro lado, la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) asegura que la ley catalana de regulación de precios dificultará el acceso a la vivienda, especialmente para los colectivos más vulnerables. Para la asociación, esta normativa "vulnera la Constitución española, atenta contra el derecho a la propiedad privada y fomentará la economía sumergida en el mercado del alquiler en Cataluña". Beatriz Toribio, directora general del grupo, alertó en octubre del año pasado de que los efectos de la implementación de limitaciones a las rentas se notaron de inmediato: "Los datos de Idealista constatan un repunte de precios en el mes de septiembre del 1%, cuando la tendencia en el último año era de descenso continuado".

Así, Idealista, Fotocasa, Pisos.com, Habitaclia y YaEncontreno no son las primeras empresas que han tenido encrucijadas con las autoridades catalanes y los sindicatos en materia de vivienda. El mismo sindicato cuenta a este medio que "Airbnb anunciaba pisos que no tenían licencia turística y no fue hasta que el Ayuntamiento de Barcelona le impuso una multa que se puso las pilas y eliminó todas las ofertas que no estaban en regla. Ahora perseguimos eso mismo".