Mejores hipotecas de abril: el euríbor sube y los bancos cambian de estrategia.

El euríbor sigue escalando posiciones. El Banco de España ha confirmado que el euríbor se ha situado en un -0,237% en abril, cuando en el mismo mes del año pasado se encontraba en el -0,487%, lo que significa que el valor del índice ha aumentado casi un 50%.

¿El euríbor podría llegar a cero? Simone Colombelli, director de hipotecas de iAhorro, asegura que es una posibilidad, pero que lo que no ocurriría es una subida hasta el 0,5% o 1%. "No debemos alarmarnos, porque si observamos la evolución histórica del euríbor vemos que muchas veces ha habido cambios repentinos a corto plazo, pero a medio plazo también hay reajustes", añade. Una de las causas de este aumento se encuentra en la inflación y el ataque de Rusia a Ucrania. Ambos factores han provocado que el Banco Central Europeo (BCE) cambie la estrategia para intentar paliar la subida de precios en todos los sectores.

Ante esta situación, las entidades bancarias también han dado un giro en su planteamiento para empezar a apostar por las hipotecas variables. De hecho, la mayoría de las entidades han bajado los intereses de sus préstamos de este tipo. Una de las que más ha apostado por esta fórmula es ING, que ha reducido sus tipos hasta un 1,86%. De esta manera tiene un TIN del euríbor +0,89% (1,05% durante el primer año) y una TAE del 1,73%. Los requisitos en este caso son domiciliar la nómina y contratar dos seguros (vida y hogar).

Kutxabank también ha rebajado los intereses en su hipoteca variable hasta situarlos en un TIN del euríbor +0,84% (0,99% durante el primer año) y una TAE del 1,35%. En cuanto a las vinculaciones, será necesario domiciliar la nómina de los titulares (importe igual o superior a 3.000 mensuales), realizar una aportación anual a planes de pensiones de Kutxabank de importe igual o superior a 2.000 euros y contratar seguro de hogar.

Otras entidades ya realizaron movimientos en meses anteriores y, por lo tanto, están a la espera de cómo se desarrollen los acontecimientos. Openbank, por ejemplo, tiene un TIN del euríbor +0,95% (1,75% durante el primer año) y una TAE del 2,04% a cambio de domiciliar la nómina y contratar un seguro de hogar. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas bajadas se deben a la subida del euríbor, pero que, al mismo tiempo, la subida del índice de referencia provoca que, al final, la cuota mensual de las hipotecas variables se haya incrementado.

De hecho, en estos momentos un usuario que contrate una hipoteca variable de 200.000 euros a 30 años pagará de media una cuota superior a los 600 euros, mientras que si la hubiese formalizado el mes anterior tendría una cuota por debajo de esa cifra.

¿Qué va a pasa con las hipotecas fijas?

Si las entidades ahora lo van a apostar todo a las hipotecas variables… ¿Qué es lo que va a ocurrir con las fijas? Ya se perciben ciertas subidas en los tipos fijos de algunas entidades.

Una de ellas es Bankinter. Ha subido los intereses un 0,67% hasta situarlos en un 2% TIN y un 2,59% TAE. Las condiciones para contratar la hipoteca, en cambio, las sigue manteniendo: crear una cuenta en la entidad, adquirir un plan de pensiones y contratar dos seguros (vida y hogar).

¿Entonces ya no sale rentable cambiar una hipoteca variable a una fija? "El diferencial de tipos entre variable y fijo aún no es tan grande como para mover a toda la masa hacia la variable", subraya Colombelli. Eso significa que aún existen hipotecas fijas con condiciones atractivas, por lo tanto, aún se puede contemplar realizar una subrogación por cambio de acreedor para adquirir un préstamo cuya cuota no varíe en función del euríbor.

EVO, por ejemplo, ha mantenido su oferta: un TIN del 1,24% y una TAE del 1,73% con una financiación de hasta el 80%. De esta manera, si el cliente formalizara una hipoteca de 200.000 euros, tendría una cuota de unos 665,56 euros aproximadamente. Las vinculaciones exigidas en este caso son domiciliar la nómina, prestación por desempleo, pensión superior a los 600 euros y contratar dos seguros (vida y hogar).

Santander, por su parte, ha bajado un 0,01% su TIN, ofreciendo así un interés del 1,34%. Los requisitos que el cliente tendría que cumplir serán domiciliar la nómina, pensión o pago de autónomos; usar hasta seis veces la tarjeta de crédito y contratar cuatro seguros (hogar, vida, accidentes e incapacidad). Cumpliendo estas condiciones, la cuota mensual sería de 674,99 euros siempre que se firmara una hipoteca de 200.000 euros.

En definitiva, aunque parezca que a partir de ahora los bancos solo se van a centrar en las hipotecas variables, aún hay algunas ofertas en el campo de las hipotecas fijas que se pueden tener en cuenta. Tan solo hay que buscar y comparar para encontrarlas.