Merlin cifra en 64 millones el golpe del virus y señala a los centros comerciales

Merlin Properties ha anunciado pérdidas del 13,8% para el ejercicio de 2020 tras conseguir 441 millones de euros con su actividad. La empresa capitaneada por Ismael Clemente explica en sus resultados publicados en la CNMV que la mayor parte de las pérdidas se deben a las dificultades que han atravesado los centros comerciales durante la pandemia del coronavirus y ha cifrado el impacto de la Covid en sus cuentas en unos 64 millones de euros.

Así, la mayor parte de las pérdidas de la empresa provienen de las bonificaciones en las rentas a los inquilinos de sus centros comerciales, que superan los 47 millones de euros. A esto hay que sumarle los gastos de la empresa para adaptar sus inmuebles al 'mundo Covid' y proteger a su plantilla para poder seguir operando. Los ingresos de sus centros comerciales pasaron de 127 millones de euros a 114 millones en un año y su 'like for like' bajó un 12% en 2020. Sin embargo, Merlin no da por perdido este segmento ya que firmó contratos que cubren más de 9.000 metros cuadrados en el cuarto trimestre del año pasado, lo que compensó las quiebras y desahucios de los peores meses de la crisis epidemiológica. Además, en lo que va de 2021 ha fijado el uso de otros 4.500 metros cuadrados.

Por otra parte, el beneficio operativo de Merlin fue de 262 millones de euros, un 16,2% menos que en 2019. En cuanto al conjunto de la cartera, el valor bruto de los activos se situó en 12.881 millones de euros durante este periodo, una cifra que supera en un 0,5% a la del año anterior. La compañía ha indicado que la logística es el segmento que más ha crecido, con un 8% de expansión, las oficinas y net leases se han mantenido estables, y los centros comerciales se han llevado la peor parte con un ajuste del -8,6%.

Para este año la compañía ha elaborado sus planes de contingencia teniendo en cuenta un escenario general semejante a 2020, aunque con una cierta recuperación a partir del verano. No obstante, se propondrá un dividendo de 0,25 euros por acción con cargo a 2020 para permitir una prudente retención de caja, según ha anunciado Clemente, que no descarta entrar en el desarrollo de centros de datos como nueva línea de negocio.

Asimismo, la empresa mantendrá su nivel de desinversión habitual para 2021 -entre 150 y 200 millones de euros- para no afectar su ROE y asegura que no tiene planificado vender la cartera del BBVA ni la Torre Castellana, que alberga al hotel Eurostar, ya que las rentas de estos dos activos le aportan un flujo de capital importante para cubrir su actividad.