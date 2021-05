Qué obras puede aprobar el presidente sin pasar por la junta de vecinos

Soy presidente de una comunidad en la que la tormenta de nieve Filomena causó importantes daños a consecuencia de los cuales todos los vecinos se quedaron sin calefacción. La empresa de mantenimiento me informó de que la avería requería el cambio de buena parte de la instalación, como único medio de reponer el suministro de calefacción de forma inmediata. Tomé la decisión de acometer la reparación y ahora hay algunos vecinos que me echan en cara no haberlo consultado. Ni que decir tiene que se trató de una decisión a adoptar en el mismo día. ¿Puedo tener algún problema?