Las oficinas en Barcelona cambian de manos y 'mueven' más de 180 millones.

De BFO al grupo Metropolis, y de DWS a Värde Partners. Las 'mudanzas' anunciadas esta semana en las oficinas de Barcelona han generado movimientos de dinero que superan los 180 millones de euros. La cuantía implica una inyección a este sector que ha sufrido rotos millonarios durante la pandemia de la Covid-19 ya sea por la renegociación de contratos de rentas o la salida inesperada de inquilinos que no han podido cumplir con sus obligaciones.

La primera operación anunciada fue la venta de la promoción de oficinas One Parc Central en Barcelona por parte de Värde Partners al grupo alemán de gestión de gestión de activos DWS. El traspaso del inmueble se ha cerrado por 128 millones de euros, y se acordado a través de Dospuntos Asset Management. La torre está ubicada en el distrito 22@ de Barcelona y forma parte de un proyecto de transformación urbana de la ciudad.

One Parc Central tendrá 14 plantas y 2.158 metros cuadrados de terrazas, con vistas al Parc Central de Poblenou y a la Avenida Diagonal. Los desarrollos en la zona no terminan aquí ya que la construcción de una segunda torre de oficinas con una superficie bruta alquilable de 23.000 metros cuadrados comenzará de forma inmediata, según el comunicado enviado por la compañía. Héctor Serrat, directivo de Värde aseguró en su momento que la compra del suelo finales de 2017 reflejó nuestra convicción a largo plazo en el distrito del 22@ y en la fortaleza de Barcelona como destino para los negocios internacionales, un mercado que sigue mostrando sólidos fundamentales y una notable absorción de oficinas de alta calidad".

la segunda operación de la semana se produjo este jueves en la misma zona. El grupo patrimonialista Metropolis adquirió el edificio de oficinas Diagonal 123 que estaba en el portafolio inmobiliario de la familia Bernat, los fundadores de la empresa Chupa Chups. La transacción se firmó por 55 millones de euros y, tras el traspaso de la propiedad, Metropolis tiene planeado acometer un proceso de renovación del activo que incluirá el rediseño de sus espacios comunes y estándares de sostenibilidad.

Esta compra representa un hito en Metropolis ya que se ha realizado a través de la mayor ampliación de capital en su historia y la incorporación de nuevos accionistas. El inmueble estuvo ocupado parcialmente por Vodafone hasta hace unos meses, pero fue promovido por Hines y adquirido por BFO en 2010. A día de hoy, el edificio cuenta con una ocupación cercana al 50%.

El rendimiento de las oficinas en Barcelona también salió a relucir en las cuentas de la inmobiliaria Colonial ya que los ingresos del portafolio de oficinas de la ciudad condal repuntaron un 2% debido al aumento del 5% en el 'like for like'. Además, la cifra muestra un mejor estado de salud para estas torres que las codiciadas de París, donde los ingresos de los inmuebles se redujeron un 6% debido a la rotación de la cartera de proyectos y la menor actividad en los Business Centers de Cloud y Édouard VII por la pandemia.

El estudio del mercado de oficinas que desarrolla CBRE también expone conclusiones positivas para el sector en el cuarto trimestre de 2020. La consultora explica que "si bien la cifra de superficie contratada sigue siendo moderada, se detecta ya una mejora con respecto a trimestres anteriores. Muchas empresas aplazan tomar decisiones a largo plazo y la menor entrada de demanda registrada en los meses de confinamiento se ve inevitablemente reflejada en un cuarto trimestre que roza los 49.000 m2 contratados". Hay espacio para el optimismo controlado en este segmento ya que la cifra de take-up trimestral ha sido la más alta del año, pese a que todavía se sitúa un 30% por debajo del mismo periodo del año anterior.