Vivo de alquiler: ¿qué pasa si los vecinos deben desalojar el edificio por una obra?

Soy inquilino de una vivienda en régimen de propiedad horizontal. Recientemente, el arrendador me ha comunidad que la Comunidad ha aprobado la ejecución de una obra de mejora de gran calado que afecta a toda la fachada y otras zonas comunes, tales como el ascensor, portal y escaleras. Me consta que algunos vecinos han decidido que se van a ir a vivir a otro sitio mientras se realicen, habida cuenta de que, a buen seguro, no va a ser posible la normal convivencia. ¿Qué derechos tengo como arrendatario?