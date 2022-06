Viviendas baratas en España: dónde comprar casas por menos de 100.000 €

El precio de la vivienda sigue subiendo y, durante el mes de mayo, el auge registrado fue de hasta el 8,4%, según los últimos datos publicados por la sociedad homologada de tasación TINSA. Esta es una mala noticia para aquellos ciudadanos que tengan pensado adquirir una vivienda en un corto periodo de tiempo, que se suma además a la subida que están registrando los tipos de interés de las hipotecas. No obstante, existen algunas alternativas para que puedan conseguir precios más asequibles.

¿Cuáles son las casas más baratas? Está claro que no todo el mundo tiene la misma percepción de lo que es caro y lo que es barato. Lo que un ciudadano asume como barato o caro no es lo mismo que lo que asume otro. No obstante, en este artículo queremos orientar a quienes estén buscando una vivienda relativamente asequible, para que sepan dónde encontrarlas o cómo buscarlas.

Casas prefabricadas

Son una muy buena opción para aquellos que no quieran gastarse una elevada cantidad de dinero en una vivienda que no se adapte del todo a sus gustos. Cada vez hay más ofertas en este sentido y de mejor calidad. Además, que sea económico no siempre significa malo; al revés, hay casas prefabricadas de alta calidad y con precios relativamente bajos que, además, puedes personalizar a tu gusto. Si bien es cierto que el precio de este tipo de viviendas depende de varios factores como pueden ser la superficie habitable (m2), los acabados y materiales con las que esté fabricada, el diseño, la eficiencia energética y las obras que haya que realizar en ella para poder tener todos los servicios necesarios (electricidad, agua, etc.).

Un claro ejemplo equilibrio entre calidad y precio son las casas prefabricadas modulares que la empresa española Tiny House ha sacado a la venta. Según informa el portal inmobiliario Idealista, uno de sus modelos más atractivos consta de dos plantas, con dos dormitorios en la planta alta, y además es sostenible: todos sus electrodomésticos tienen la calificación energética A+. El precio de venta de esta vivienda modular es de 50.000 euros, pero tienen otras por poco más de 40.000 euros.

Si lo que buscas es una casa prefabricada todavía más asequible, Amazon ha sacado a la venta una nueva colección de viviendas cuyos precios van desde los 2.500 a los 4.624 euros. En este caso, las dimensiones de la vivienda también son mínimas, de unos 6 metros cuadrados, y los materiales soportan unas condiciones menos extremas que en el caso de la vivienda de Tiny House.

Pisos o casas de bancos

Encontrar una vivienda a la venta que sea propiedad de un banco y que se adapte plenamente a tus necesidades se podría decir que es todo un lujo. "Además de poder optar a una financiación de hasta el 100% del valor de la vivienda por parte de la entidad en cuestión, los trámites de compraventa son mucho más rápidos y, por si fuera poco, los precios de este tipo de casas también son más asequibles", asegura Simone Colombelli, director de Hipotecas de iAhorro.

La duda ahora es cómo encontrarlas. Entre las principales inmobiliarias de España que venden pisos de bancos están Aliseda-Anticipa, Altamira, Haya Real Estate o Solvia. La primera de ellas, Aliseda-Anticipa vende pisos del Banco Santander por toda España y dentro de sus productos se pueden encontrar desde villas de lujo a apartamentos por menos de 100.000 euros. Altamira es otra de las inmobiliarias que trabajan con el Santander y posee más de 12.000 viviendas en venta o alquiler para todo tipo de compradores: sus precios van desde los 6.000 euros a los 2,7 millones de euros.

Por su parte, en plena campaña de verano, desde inicios del mes de junio y hasta el 31 de agosto, Haya Real Estate y Cajamar han lanzado una campaña con descuentos de hasta el 35% en el precio de viviendas, garajes, trasteros, locales comerciales, oficinas y suelos en distinto grado de desarrollo. Estos están ubicados, sobre todo, en la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia. Uno de los bancos que confía en Haya Real Estate es BBVA, que cuenta con casi 5.000 viviendas a la venta, algunas por menos de 10.000 euros.

Finalmente, Solvia es otra de las inmobiliarias más potentes a nivel nacional y cuenta con propiedades en venta cuyos precios van desde los 4.000 euros a los casi siete millones de euros.

Fuera de las grandes ciudades

Sin duda, el lugar en el que te vas a comprar la casa influye en el precio de compraventa de la misma. Tanto es así que no es lo mismo vivir en Madrid o Barcelona capital que en Albendas o Badalona.

Tanto es así que, según el índice de precios de Idealista, las provincias de Valencia, Toledo y Granada concentran el mayor número de poblaciones con viviendas a la venta por menos de 1.000 euros por m2. Y, además, el municipio toledano de Alcaudete de la Jara (316 euros/m2) sigue siendo el más asequible de España, seguido por los cordobeses de Fuente Obejuna (341 euros/m2) y Belmez (370 euros/m2).

Repoblar la España vaciada

Si estás dispuesto a repoblar la España vaciada, las oportunidades de viviendas baratas en zonas rurales son infinitas. Incluso hay ayuntamientos que ofrecen vivienda por un módico precio al mes a cambio de que vivas allí y, además, te ofrecen trabajo.

Por ejemplo, en el pueblo de Santo Tomé (Jaén), que cuenta con apenas 50 habitantes, se ofrecen viviendas en alquiler por apenas 100 euros al mes, con la única condición de fomentar los principales negocios de la zona: la agricultura y el turismo. En lo que respecta a precios de compraventa, a tan solo 43 kilómetros de Burgos capital se encuentra la localidad de Poza de la Sal, donde hay viviendas a la venta desde 30.000 euros. Los nuevos propietarios, además, podrán acceder a numerosas ayudas al emprendimiento, rehabilitación de vivienda y ayudas escolares y médicas gracias a la iniciativa HolaPueblo.

Viviendas para reformar

El estado de la vivienda es otro de los factores que influye mucho en el precio de compraventa: obra nueva, segunda mano en buen estado o segunda mano a reformar. En el caso de la última opción, pese a que además de hacer frente al gasto de lo que es la vivienda en sí, el futuro propietario también debería asumir los gastos de la reforma posterior. En algunos casos este proceso resulta más costoso que comprar una vivienda apta para habitar desde el minuto uno, pero en otros puede ser mucho más barato.

Idealista ha recopilado en su web más de 2.000 pisos con unas dimensiones superiores a los 120 metros cuadrados y más de tres dormitorios que están para reformar y cuyo precio no supera los 50.000 euros. En este caso, resaltan desde el portal inmobiliario, además del dinero que podrías ahorrarte, otro de los factores más importantes es que puedes hacer de la vivienda un espacio adaptado completamente a tus necesidades.