Eurovisión 2021 arranca con su primera semifinal y Malta en el punto de mira

El Festival de la Canción de Eurovisión arranca este martes su 65 edición, la que no se pudo celebrar en 2020 a causa de la pandemia de la Covid-19, con una primera semifinal en la que Malta tendrá que ratificar sobre el escenario los pronósticos que la han situado como una de las favoritas. El programa, que en España podrá seguirse por La 2 de RTVE, arrancará a partir de las 21:00 horas en el Ahoy Rotterdam, en la ciudad neerlandesa del mismo nombre, con dieciséis países a concurso que se disputarán diez plazas para la gran final.

No habrá duelos significativos en esta primera ronda clasificatoria, ya que los principales favoritos han quedado más o menos repartidos y no medirán sus fuerzas realmente hasta este próximo sábado, cuando se libre la auténtica competición por el trofeo de Eurovisión 2021. Por este orden, actuarán Lituania, Eslovenia, Rusia, Suecia, Australia, Macedonia del Norte, Irlanda, Chipre, Noruega, Croacia, Bélgica, Israel, Rumanía, Azerbaiyán, Ucrania y Malta, en último lugar con su candidata Destiny y el tema "Je Me Casse".

La maltesa ha logrado mantenerse favorita de las casas de apuestas durante las últimas semanas, aunque con el inicio de los ensayos oficiales sus perspectivas se han desinflado ligeramente en favor de la francesa Barbara Pravi y los italianos Manestin. Como miembros del "Big Five" o "Los cinco grandes" (Alemania, España, Francia, Italia y el Reino Unido), estos no actuarán en las semifinales y pasarán directamente a la final.

Más allá de los posibles aspirantes al podio, no habrá que perder de vista al sueco Tusse y su canto de empoderamiento colectivo "Voices", ni a la chipriota Elena Tsigronou y su uptempo "El Diablo", muy en la onda de Lady Gaga y Rita Ora, ni tampoco a la azerbaiyana Efedi con "Cleopatra", con otra propuesta de pop bailable y arreglos árabes.

También aspiran al pase la rumana Roxxen con una balada de "dark pop" al estilo de Billie Eilish, la israelí Eden Alene con "Set Me Free" y puede que los ucranianos Go_A, que han mejorado notablemente posiciones desde su llegada a Róterdam con su atípico folk electrónico. Asimismo, será la oportunidad de disfrutar de la elegancia de los belgas Hooverphonic, los artistas más conocidos de esta edición fuera del circuito eurovisivo, con una canción elegante acorde con su estilo llamada "The Wrong Place".