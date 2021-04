MasterChef Celebrity ficha a Victoria Abril para la próxima edición del reality.

La actriz Victoria Abril ha sido confirmada este jueves como una de las concursantes de la nueva edición de 'MasterChef Celebrity', junto a otros rostros populares como Eduardo Navarrete, Tamara, Vanessa Romero, Miki Nadal o Julián Iantzi, entre otros. Así lo ha dado a conocer la productora del programa, Shine Iberia, en un comentario publicado en su perfil de Twitter. En esta misma red social, la intérprete ha retuiteado sendos comentarios de La 1 TVE y 'MasterChef' haciendo pública la noticia.

"Hola. Soy Victoria Abril. Un cortito mensaje para anunciaros que he sido seleccionada para participar en la próxima edición de 'MasterChef'. Bueno, bueno, estoy tan contenta que voy a agarrar una merluza como esta", explica la actriz en un video publicado por el espacio de entretenimiento, en el que se la puede ver en una cocina. La actriz ocupó el centro del debate el pasado mes de febrero, en la rueda de prensa previa a recoger su premio Feroz de Honor 2021. Abril se mostró muy crítica con las medidas sanitarias contra la pandemia de coronavirus -a la que ha calificaba de "plandemia"- y, especialmente, contra las vacunas, asegurando que los seres humanos están siendo usados "como cobayas".

"Ya no son tesis conspiracionistas, llevamos un año de Covid y epidemia y sabemos cuáles son los muertos. Antes iban metiendo miedo para decir que la única solución es la vacuna, pero la vacuna lleva dos meses y están testando directamente en seres humanos como cobayas", afirmó la actriz.

De hecho, la propia intérprete reconocía que era consciente de que, si con estas declaraciones "hay que pasar por conspiracionista, se pasa", pero considera peor el año de restricciones que se ha vivido. "De momento tenemos más muertos con vacuna que sin vacuna. Una cosa es lo que diga la televisión y otra meterse en foros científicos, donde se aprenden cosas impresionantes", aseguró.

Abril se presentó en ese acto sin mascarilla y se mostró contrariada cuando en el turno de preguntas se le recordó a los asistentes que tenían que llevarlas puestas "pero si hay distancia de seguridad", protestaba. "Si tuviera que elegir un título para esto sería 'Coronacirco' y sería para una serie que va teniendo cada tres meses un capítulo. Me gustaría proponérselo a Los Javis, una serie del mundo antes y después: un mundo amordazado, como el de ahora, y el mundo libre que conocimos. ¡Qué duro es tener 20 años ahora!", lamentó entonces.

Tan solo una semana después, la actriz pidió disculpas en la ceremonia de los Premios Feroz por esa intervención, asegurando que sentía "mucho" si había "ofendido a las personas que han perdido a sus seres queridos" y dando por cerrada la polémica. "Siento mucho y pido disculpas si en la rueda de prensa hablando sin filtros de los vivos he ofendido a los que han perdido a sus seres queridos. Os juro que no ha sido mi intención y para mí todas las vidas cuentan. Creedme, por favor", señaló la actriz al subir a recoger su premio.

Tras ser presentada por el actor Jorge Sanz, Abril irrumpió en el escenario entre aplausos y sin mascarilla. La intérprete aclaró que iba a leer su discurso, que traía escrito en unas hojas, porque "no está el patio para ruidos". "Gracias por venir y por este honor. Como no está el patio para ruidos, he decidido hacerme una chuleta porque son muchas las personas a las que tengo que agradecer", resaltó, para luego recordar que París ha sido la ciudad en la que ha "infravivido en este año tan duro y tan cruel para algunos".