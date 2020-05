Qué serie veo ahora: 'Peaky Blinders' y la orden de los éxitos sin favor de la crítica

Han sido fenómenos más allá de sus propias expectativas. Éxitos inesperados, en muchos de los casos, o éxitos de fuego lento pero en el que las recomendaciones de los espectadores han podido más que cualquier reparo de la crítica o ausencia de destello en los grandes premios. Aun así, también han recibido aplausos de unos y otros. Sobre todo, pasado el tiempo, como esas ovaciones que arrancan con un palmeo perdido al fondo de la sala. Y cuando no la loa directa (que los críticos son muy suyos para sus gustos), al menos han logrado que se les respete como lo que son: fenómenos de masas de esos que tu amigo de toda la vida, que no va de experto en series, te recomienda.

Es la orden de los ‘Peaky Blinders’. Series que han trascendido por encima de sus límites y de sus limitaciones. Incluso que han servido de modelo a muchas de las que vinieron después. Como ocurrió con Harry Potter en las novelas, su punto de partida no era especialmente novedoso tampoco (o no más que otras muchas propuestas de similar riesgo o planteamiento), pero tuvieron cierta suerte de caer en el momento adecuado, con el toque justo de producto distinto y un equipo de producción y reparto que cuajan sin que nadie sepa muy bien por qué.

Tanto en el cine como en las series llenar la pantalla de caras famosas y pagar a los mejores directores y guionistas nunca ha sido garantía de éxito (¿verdad, Apple TV?). Así que lo sorprendente es lo contrario: generar un éxito sin gancho fácil. Pasamos ya a cinco ejemplos (hay muchos más, claro) de series muy recomendadas por miles y miles de personas a sus familiares y amigos, con audiencias brutales y que jamás estuvieron en listas de lo mejor de su año:

‘Peaky Blinders’ (2013-actualidad)

No ha sido hasta la quinta temporada que la BBC decidió pasar la seria de su segunda cadena a la primera. / EP

Creada por Steven Knight y disponible en Netflix y Amazon Prime Video (incompleta). Como ocurre en las calles, el respeto en el mundo de las series se tiene que ganar. Hay quienes vienen con vitolas de estrellas del medio o del cine, pero su creador, Steven Knight, era conocido por ser una de las tres mentes que ideó ‘¿Quién quiere ser millonario?’. Así que pedigrí, lo que se dice pedigrí dramático, no tenía.

Su gran apuesta de ficción vino con esta serie, en la que la banda sonora moderna añade un toque anacrónico e irreverente a una ambientación de los años siguientes a la Primera Guerra Mundial. Nada que no hubiera hecho ya Guy Ritchie o tantos otros. Mafiosos que luchan por apuestas clandestinas, familias enfrentadas, una ambientación de lujo (pertenece a la BBC, al fin y al cabo)… No había nada especial, pero fue ganándose una base de seguidores que ha provocado que solo en el Reino Unido su última (y quinta) temporada la hayan visto cuatro veces más de lo que la veían hasta la tercera.

La mejor muestra de la evolución de la serie, en cuanto a impacto global, es que hasta su cuarta temporada se emitió en el segundo canal de la BBC. La quinta pasó al primero y nadie le tose a los 'Peaky' a estas alturas del juego. Otra gran ventaja es que es sencillo subirse al carro: solo seis episodios por temporada.

‘24’ (2001-2010)

La serie '24' ha sido uno de los éxitos más contundentes y continuados de la reciente televisión. / EP

Creada por Joel Surnow y Robert Cochran y sin disponibilidad actual. El buque insignia de la Fox durante todo el siglo, porque si bien la serie original terminó en 2010 han estado lanzando secuelas y spin-offs toda la segunda década y ahora preparan una nueva. Su formato se vendió como gran novedad (pese a haber casos similares en películas): capítulos en tiempo real y temporadas de 24 episodios que corresponden a cada hora de un solo día. Obviamente, eso también supuso su mayor riesgo cuando se quería vender el proyecto por las distintas cadenas.

Sea como sea, el agente Jack Bauer es un referente de la ficción de espías como pocos y el modelo de acción trepidante juega con gran ventaja cuando se hace bien (que es la mayoría de las veces en una serie con más de 200 episodios en total). Kiefer Sutherland, que venía de cierta capa caída del cine, se ganó el estatus de estrella total de la televisión en una serie que, como pasa siempre en el género de las intrigas diplomáticas y bélicas, acarrea el lastre de superar cada año amenazas geoestratégicas que de por sí son insuperables sin caer en cierto ridículo. A la espera de que la expansión de Disney+ recupere los clásicos de TV de la Fox y la ofrezca en España de nuevo.

Vikings (2013-actualidad)

Creada por Michael Hirst y disponible en HBO, Netflix y Amazon (incompleta). Producida por el Canal History, de ahí que todas las plataformas la puedan ofrecer. Lo que da una idea de su impacto. Aún hoy, suele estar en las más vistas de las diferentes plataformas. Quedan por emitirse sus últimos diez episodios de la segunda parte de la sexta temporada (para un total de 79 ya emitidos) y su legión de seguidores no deja de crecer.

Su éxito se explica difícilmente en la premisa: una serie de vikingos (el nombre no engaña). ¿Por qué esta tiene éxito y no tantos otros intentos de llevar las supuestas peleas familiares y de conquista, de sagas y guerreras, que han salido a rebufo de ‘Juego de Tronos’? Por lo que sea, ‘Vikingos’ ha tomado la aldea del respeto en las audiencias. Los críticos la ignoran la mayoría de las veces.

Hijos de la anarquía (2008-2014)

Los moteros de 'Hijos de la anarquía' crearon su propia escuela en TV. / EP

Creada por Kurt Sutter y disponible en Netflix. Surgido de la escuela de la obra maestra que fue ‘The Shield’, su creador erigió una serie que vivió el recorrido contrario a las demás de esta lista. Comenzó con el aplauso de la crítica y del público pero el retorcimiento de las tramas hartó a los primeros demasiado pronto. Con todo, su estética sucia y marginal logró conectar casi de inmediato a todo el mundo, pese a que una serie basada en bandas de motoristas americanos no parece lo más apetecible como punto de partida.

Perteneciente por derecho propio a la Edad Dorada de la televisión, sus coletazos finales no estuvieron a la altura de la fama creada. Aun así, a ella se deben muchas estrellas posteriores del medio (empezando por su protagonista, que saltó a ‘Vikingos’) no solo entre los actores sino en el equipo creativo y técnico.

House (2004-2012)

El doctor House se ha convertido ya en una figura indudable de la cultura popular actual. / EP

Creada por David Shore y disponible en Amazon Prime Video. Si hay dos géneros que no fallan en televisión son el sanitario y el criminal. ¿Por qué no unirlos? Aunque no del todo, porque aquí no es que se investiguen delitos, sino crímenes del cuerpo, como quien dice. Pon a un antihérore de manual y un reparto pintón, un guion que sigue los cánones del misterio (de falsa pista en falsa pista hasta el truco final) y la trampa de apelar a algo tan humano como la hipocrondría que a todos nos habita, y el éxito era cuestión de tiempo. Sí. Qué fácil es plantearlo así y qué complicado que cale.

Como caló un personaje protagonista supuestamente antipático (otro clásico) del que se espera su redención, aunque sea con un gesto amable mínimo. Hugh Laurie ya es estrella que te sirve para interpretar a villanos de manual como a canallas simpáticos. Pero no solo él: su reparto ha nutrido a otras series de éxito desde que fueron saliendo del hospital de doctor asocial. Y el personaje de House forma parte ya del acervo cultu-ral del siglo XX como ejemplo de cínico con corazoncito.