Sanidad registra 2.415 nuevos positivos en 24 horas pero suma 7.117 al total

2.415 casos confirmados en las últimas 24 horas. La última actualización de los datos de la pandemia vuelve a situar a Madrid como la comunidad más afectada con 768 nuevos positivos, seguida de Andalucía y País Vasco, con 257 y 225 contagios en el último día, según el Ministerio de Sanidad. Con septiembre a la vuelta de la esquina, el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, ha puesto a disposición de las CCAA la posibilidad de decretar el estado de alarma en los territorios para controlar los brotes debido a la "preocupante" evolución de la curva en las últimas semanas.

Además, Sanidad ha añadido este martes 52 muertes al total de víctimas desde el inicio de la pandemia, que ya asciende a 28.924. Hasta 1.403 personas han ingresado en hospitales en la pasada semana y 87 en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por complicaciones relacionadas a la Covid-19.

En su comparecencia de esta tarde, Sánchez ha admitido que los contagios del virus "vuelven a elevarse de manera amenazante" y ha transmitido un "mensaje de alerta pero serenidad" por el gran avance de la pandemia en España. "Alerta porque la evolución es preocupante, especialmente en algunos territorios. Hay que atajarla. Serenidad porque estamos lejos de la situación de mediados de marzo. No podemos permitir que la pandemia vuelva a adueñarse de nuestra vida. No lo vamos a permitir", ha afirmado rotundamente.

Asimismo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que solicitará al Gobierno central la declaración del estado de alarma si es necesario, aunque ha sostenido que "no nos podemos permitir confinamientos". De esta forma lo ha expresado en la presentación del plan preparado por la Comunidad de Madrid para el comienzo del curso escolar 2020-2021 de forma semipresencial. La presidenta regional ha señalado que solicitará "todo aquello que haga falta" para "proteger la salud de los ciudadanos". No obstante, Ayuso ha estimado que "no nos podemos permitir confinamientos", antes de subrayar que "el confinamiento total y la alerta no sirven de mucho" porque se traslada "una imagen perjudicial" para Madrid y España.

"No se puede pasar del estado de alarma a la nada y a la ausencia, como ha ocurrido este verano, y de la nada y de la ausencia otra vez al estado de alarma. Tiene que haber una estrategia de país y confianza en las comunidades autónomas para que, en base a nuestra autonomía, según esa estrategia, caminemos juntos", ha reclamado Ayuso.