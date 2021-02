La incidencia cae otros 80 puntos tras un fin de semana con 702 fallecidos más

La buena evolución de la crisis sanitaria ha facilitado que ya comiencen las 'rebajas' en las restricciones de movilidad y de actividad económica que se impusieron en todas las comunidades autónomas para mitigar el impacto de la tercera ola. Tras el anuncio de la Comunidad de Madrid de que retrasaría el toque de queda y ampliaría el horario de la hostelería, para que así los ciudadanos tengan más tiempo para estar en la calle, el resto de autonomías no han tardado en sumarse a esta nueva etapa. Galicia ya ha comenzado esa desescalada con la reapertura del comercio no esencial, que podrá recuperar su horario habitual. Algo que por ahora no afecta a la hostelería gallega, que tendrá que esperar una semana más para ver qué ocurre.

En Andalucía también ha empezado la relajación de limitaciones, a pesar de que ha batido este fin de semana el récord de muertos diarios. País Vasco ya tuvo que reabrir la hostelería tras el auto de un juez que daba la razón a las asociaciones de hosteleros que recurrieron el cierre de sus locales. Las que han seguido esa línea, aunque sin ser obligadas por la Justicia, han sido Extremadura y Castilla-La Mancha. Por lo que ya se puede hablar de una nueva etapa de la crisis sanitaria en la que se empieza a recuperar la normalidad. El problema es que esta relajación pueda provocar que haya un repunte de los contagios. Algo de lo que han advertido tanto la OMS como el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón. Un temor que responde al riesgo de que se desate una cuarta ola de contagios por 'abrir la mano' en cuanto ha mejorado la incidencia. Algo que, por ejemplo, no tiene previsto hacer Alemania.