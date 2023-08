El PSOE recurrirá ante el TS la decisión de no revisar 30.000 votos nulos en Madrid.

El PSOE no se rinde y recurrirá ante el Tribunal Supremo la decisión tomada por parte de la Junta Electoral Central (JEC) de no revisar los 30.302 votos nulos que se registraron en Madrid. Así lo han informado a Efe fuentes socialistas, que han precisado que todavía no se ha decidido en qué fecha presentarán el recurso, a falta de sólo una semana para la constitución de las Cortes Generales.

Con esta revisión, el PSOE tiene la esperanza de recuperar el escaño que le arrebató el PP tras el recuento del voto exterior. El PSOE presentó un primer recurso ante la Junta Electoral de Madrid después de finalizar el escrutinio general con el voto exterior y se confirmara que el PP había obtenido 137 escaños, uno más que la noche del 23J, y el PSOE se quedara con 121 (uno menos que en el recuento inicial).

Recurso desestimado

Este recurso fue desestimado el pasado 30 de julio, por lo que los socialistas elevaron su petición a la Junta Electoral Central que también rechazó la pretensión de los socialistas de repetir el escrutinio. La JEC alegó que los socialistas "no aducen ninguna irregularidad en el escrutinio general como para justificar la repetición que solicita".

Según su argumento, el PSOE se limitó "a invocar su derecho a revisar el voto nulo indicando la cercanía en el número de votos necesarios para modificar la distribución de escaños en la circunscripción de Madrid". Para la JEC, estas alegaciones no pueden ser tenidas en cuenta porque resultan contrarias "al procedimiento establecido por la Ley Electoral y haría inviable cumplir con los plazos previstos".