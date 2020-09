Sindicatos de la sanidad dudan de la eficacia de los confinamientos parciales

Los sindicatos y entidades de la sanidad pública madrileña han coincidido en cuestionar la eficacia de ampliar en ocho las zonas parcialmente confinadas, que ya son 45 en la región, y reclaman "medidas más drásticas" para frenar la pandemia.

Para el sindicato de enfermería SATSE, las nuevas medidas "no servirán de nada mientras no se refuerce adecuadamente el sistema sanitario. Ya dijimos en mayo que no se podía pasar a Fase 1 sin reforzar la Primaria, sin rastreadores y sin reforzar hospitales. Estamos casi en octubre y seguimos en la misma línea. La solución más drástica es confinar y limitar la movilidad cuando se podía haber hecho hace seis meses", indica su portavoz Jesús García Ramos.

Según CSIT-UP, este tipo de confinamientos "que mezcla en una misma zona un área confinada y otra no confinada son complejos. Hay que confinar todo Madrid, de lo contrario no va a ser efectivo. Estos confinamientos selectivos que permiten salir de casa para todo tampoco están teniendo efecto. En alguna zona están bajando los contagios pero ahora mismo lo más seguro sería confinar todo Madrid", afirma su secretaria Rosa Vicente.

El secretario de Sanidad de UGT, Julián Ordóñez, critica la actitud "irresponsable y negligente" del Gobierno regional al que acusa de estar "jugando peligrosamente con la salud de los ciudadanos" y de solo tener en cuenta el aspecto económico. El Gobierno de España debe tomar actitudes mucho más drásticas para corregir el comportamiento de la Comunidad de Madrid".

Para el sindicato de médicos AFEM, "no es efectivo este tipo de confinamiento tan parcial. Tampoco lo son los test indiscriminados sin rastreo. Suponen un gasto con poco efecto práctico. Si se quiere confinar, hay que cerrar Madrid, pero el Gobierno regional se niega porque políticamente es lo que delata la pésima gestión" de la pandemia, según el doctor Carlos Castaño.

La Asociación en Defensa de la Sanidad Pública (ADSP) de Madrid, por su parte, tilda las medidas de "claramente insuficientes. Una vez más, la Comunidad no está haciendo lo que debe: incrementar de manera notable los medios del transporte público, tanto en número de convoyes como en la frecuencia de convoyes y autobuses".

El presidente de la ADSPM, Marciano Sánchez Bayle, recalca que "no se está incrementando el personal en la Atención Primaria ni el número de rastreadores. Tampoco se está aumentando el número de camas hospitalarias".

A su juicio, "es llamativo que haya una tercera planta del hospital de Vallecas que está cerrada y que la Comunidad de Madrid no haya aprobado la petición que le hizo el propio hospital de poner en funcionamiento esa planta y 14 camas más de UCI. Y que haya una torre entera del hospital de San Sebastián de los Reyes cerrada".

Recalca, además, que las zonas básicas de salud (ZBS) "no tienen asignada de una manera independiente un hospital, sino que lo comparten con otras muchas ZBS. Lo mismo sucede con las plazas de UCI, según la ADSP para quien la situación es "realmente crítica".