Más allá de la edad: el riesgo de la Covid es alto para casi un 30% de españoles

El triaje no acaba en las UCI. La comercialización de un tratamiento eficaz contra la Covid está cada vez más cerca y, a todas luces, la demanda sobrepasará a la oferta. Con toda probabilidad, las autoridades sanitarias internacionales tendrán que volver a enfrentarse a la 'patata caliente' del quién sí y quién no. Casi un 30% de los españoles forman parte de esos grupos de alto riesgo frente a la infección, algo por debajo de la media europea que marca la barrera en el 31%. Así lo indica un reciente informe publicado por 'The Lancet' bajo el título 'Estimaciones globales, regionales y nacionales de la población con mayor riesgo de sufrir un cuadro grave de Covid-19 por condiciones de salud subyacente'.

El Ministerio de Sanidad que lidera Salvador Illa publicó en marzo una relación de siete grupos de riesgo en base a condicionantes externos al propio contagio. Una edad superior a los 60 años fue el primero de ellos. El doctor Gabriel Reina, especialista en Microbiología y Parasitología en la Clínica Universidad de Navarra, coincide en que "es cierto que la edad es un dato muy objetivo en los casos de Covid severo", pero matiza que no es el único. Así lo apuntó en su momento el departamento, al poner al mismo nivel que los años del paciente, seis factores de peligro frente a la infección: enfermedad cardiovasculares e hipertensión arterial, diabetes, enfermedad pulmonar crónica, cáncer, inmunodepresión y embarazo. La evolución de la pandemia en España ha confirmado este análisis.

El objetivo al que apunta el estudio divulgado por 'The Lancet', puntualiza que "comprender la cantidad de personas con mayor riesgo de sufrir cuadros graves de Covid-19 y cómo esto varía entre países debe guiar el diseño de posibles estrategias de protección y de vacunación". El doctor Reina pone como ejemplo las campañas frente a la gripe común: "Las condiciones que pueden derivar en casos severos y que están marcados por el propio perfil del paciente, ayudan a incidir en aquellos grupos que deben recibir la vacuna de la gripe".

El último informe epidemiológico que publicó Sanidad señala que, de los 250.273 casos confirmados por cualquier técnica con fecha de diagnóstico previa al 11 de mayo de 2020, el 65% -103.573 pacientes-, padecían una o varias patologías previas. La mayoría presentaban algún tipo de enfermedad cardiovascular, hasta 43.420 contagiados (29%). Le siguen aquellos que sufrían hipertensión arterial, grupo que llegó a los 31.800 casos (21,3%). Tras estos se encuentran los 24.222 (16,2%) con diabetes, y los 16.454 (11%), con patologías respiratorias anteriores. En definitiva y lejos del factor edad, las personas con enfermedades cardiovasculares e hipertensión (HTA) forman el grupo de mayor riesgo para desarrollar síntomas graves por COVID-19.

"La atención sobre los cuadros graves puede ayudarnos a priorizar"

El conocimiento es poder y, en un escenario de crisis mundial, este poder se traduce en una reducción de las secuelas que la Covid deja a su paso. El doctor Reina asegura que "ofrecer una protección específica para estos pacientes de riesgo, intentando que no estén expuestos al virus más de lo imprescindible, resulta crucial para rebajar el índice de letalidad del brote en un país". De la observación brotan dos sugerencias. Los hospitales del futuro deben estar centrados en el seguimiento de los pacientes crónicos, que eviten complicaciones evitables, mejoren la calidad de vida de estos pacientes y recorten gastos derivados de hospitalizaciones innecesarias. La Sanidad debe revisar la importancia que otorga a la investigación, no hacerlo sería un choque frontal con una de las mayores enseñanzas que ha brindado la Covid: la realidad aún camina por delante de la Ciencia.

La atención sobre este 30% de personas en posición de riesgo frente al virus debe ser aún más eficaz que sobre el resto... pero esto no implica que se deba rebajar el control en los demás casos. "El rastreo se debe llevar a cabo de una manera eficaz e indiscriminada, independientemente de las condiciones que rodean a los nuevos casos y sus contactos", insiste el doctor Reina quien lleva semanas analizando muestras de la pandemia, "Es ese paso el que nos permite vivir en una relativa normalidad". Y es que algunos de los últimos brotes que se han registrado en España, han confirmado que personas jóvenes y sin patologías son un fuerte foco de contagio. Las últimas observaciones de Sanidad señalan, de hecho, que entre el 40% y el 45% de los positivos que se diagnostican proceden de casos asintomáticos.

El último informe epidemiológico que difundió Sanidad mostró que, de los 7.627 contagiados que, hasta el 29 de mayo, habían requerido ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos, el 81% padecían uno o más factores de riesgo. El porcentaje se traduce en 5.308 personas cuya hospitalización en UCI estuvo vinculada a agravantes externos al contagio por Covid. "Los perfiles de pacientes cuya infección requiera un ingreso en UCI, requiere de una revisión muy completa de todas las condiciones que puedan ser independientes de la edad, pero que se agravan con la edad", puntualiza el especialista.

La nueva normalidad llama a la puerta, pero la sombra de un rebrote más pronto que tarde sigue aplacando el optimismo por el control de la pandemia en España. Tropezar en los mismos escollos es un lujo que un país en crisis no se puede permitir. "Estudiar qué condiciones son las que pueden predisponer a estas infecciones más graves, resulta fundamental para preparar un poco la estrategia frente a los fármacos que ya se están evaluando, puede ayudar a planificar". Hipertensión, diabetes, obesidad... son enfermedades que nos son de sobra conocidas, dada su la frecuencia con que se producen en nuestro país. La vejez no es la respuesta a la tasa de mortalidad de la enfermedad en España, como tampoco debe ser la única clave a la hora de diseñar el decálogo del triaje en la nueva normalidad.