Los desafíos del hidrógeno verde: cómo reducir costes y fijar precios de mercado.

Numerosos estudios hablan de las cifras que moverá el hidrógeno verde en cuanto aportación al PIB y la creación de empleo, pero se ha escrito menos sobre los desafíos que enfrenta este vector para reducir costes y conseguir ser competitivo. El precio de los electrizadores subió en 2023 como consecuencia de la coyuntura económica y el alza de los tipos de interés, aunque desde el sector lo califican como un hecho puntual y se agarran a un plan para abaratar los costes de la inversión entre un 30% y un 50% para final de década.

Las herramientas para lograr un hidrógeno verde rentable las tiene la Asociación Española del Hidrógeno y las dio a conocer este miércoles su presidente, Javier Brey, en el marco del II Día del Hidrógeno organizado por Enagás. El directivo puso en valor la búsqueda de alternativas más económicas para los materiales que se utilizan en el proceso de electrólisis, como son los metales preciosos que hacen de catalizador para romper la molécula del agua. Además, destacó que la fabricación de electrolizadores se está volviendo cada vez más "eficaz, efectiva y eficiente" gracias a las nuevas tecnologías que incorporan las plantas de producción. "Los distintos fabricantes que trabajan en toda la cadena de valor del hidrógeno renovable están modificando sus medios productivos para poder ser más eficientes", señaló.

Por su parte, Brey también destacó la importancia de lograr una economía de escala. El directivo aludió a los objetivos fijados en el Plan Nacional Integrado de Energía (PNIEC) y a los resultados de la Call for Interest realizada por Enagás para tantear el mercado. Entre ambos dan a España una capacidad de electrólisis que variará entre los 11 y 23,3 GW para 2030, y que puede alcanzar hasta los 74,3 GW en el escenario más optimista.

Reducir la electricidad que se usa para la producción

En su opinión, y siempre y cuando se cumpla, tal despliegue generará un volumen de mercado que hará que caiga el precio de la inversión. Asimismo, habló sobre los costes de operación (opex). Estos dependen del precio de la electricidad y, actualmente, se necesitan entre 50 y 60 kilovatios hora (kWh) para producir un kilogramo de hidrógeno. Según el presidente de la patronal, con las nuevas tecnologías se puede bajar hasta de los 40 kWh. "Esto mejora las hojas de excel que manejamos para fijar el coste", afirmó.

Brey resaltó que también se debe trabajar en cómo reducir el tiempo de arranque de los electrolizadores. "Tenemos que aprovechar cada electrón verde y para ello tenemos que ser capaces de arrancar y parar rápidamente los electrolizadores, lo que nos va a llevar a poder aprovechar la curva de las energías renovables y estar seguros de que utilizamos toda la energía de la que disponemos. También debemos ser capaces de trabajar a una mayor presión para que los costes del transporte mejoren. Trabajado todo junto de aquí a 2030, y tan solo quedan seis años, va a lograr que el hidrógeno sea cada vez más competitivo y que podamos hacer una realidad las cifras que estamos viendo (empleo, aportación al PIB, etc)", manifestó.

España aprovecha las renovables para bajar el precio Estimaciones de Deloitte auguran que España podría producir en 2030 hidrógeno renovable, empleando electricidad proveniente de plantas solares fotovoltaica, entre un 20% y un 30% más barato que la media europea, que se calcula que estará en 4-5 euros/kg en 2030.

Por otro lado, el presidente del Mercado Ibérico del Gas (Mibgas), Raúl Yunta, puso sobre la mesa otra de las cuestiones sobre las que el sector debe avanzar: la creación del primer índice español de precios del hidrógeno verde. La bolsa de referencia energética European Energy Echange (EEX) fue pionera con el lanzamiento del primer índice de hidrógeno del mundo basado en el mercado y ahora Mibgas inicia un proceso de diálogo con otros agentes interesados para el estudio de una metodología que se adecúe a la realidad nacional. Su objetivo es crear un grupo de trabajo para la definición de índices y lanzar subastas, bajo solicitud, para la puesta en contacto de oferta y demanda.

Yunta explicó que Mibgas, que se configura de manera natural como marketplace del hidrógeno español, quiere así contribuir al desarrollo de este vector publicando índices de precio durante las distintas fases de madurez del mercado, lo que ayudaría a los participantes a evaluar la viabilidad de sus proyectos. En un principio, el índice se basará en un modelo costed-based’ hasta que se disponga de la suficiente liquidez y se pase a un modelo valued-based que incorpora más referencias.

32.000 millones de aportación al PIB

La economía del hidrógeno en España aportará más de 32.000 millones de euros al Producto Interior Bruto (PIB) y mantendrá unos 81.000 empleos cada año durante su desarrollo, según el estudio Impacto socioeconómico del desarrollo de la economía del hidrógeno en España elaborado por PwC. Enagás ha identificado 650 proyectos de aquí al final de década: el 65% de producción, el 20% de consumo y el 15% de comercialización

La Comisión Europea lanzó en noviembre del año pasado la primera subasta en el marco del Banco Europeo de Hidrógeno para apoyar la producción, con unos ingresos iniciales de 800 millones de euros por el comercio de emisiones, canalizados a través del Fondo de Innovación. Los productores pueden solicitar ayuda en forma de una prima fija por kilogramo de hidrógeno producido que pretende cerrar la brecha entre el precio de generación y el precio que los consumidores están dispuestos a pagar en un mercado donde la producción de hidrógeno no renovable todavía es más barata.

Los licitadores tienen hasta el 8 de febrero de 2024 para presentar su solicitud a través del portal de licitaciones y financiación de la UE con ofertas que deberán basarse en una propuesta de prima de precio por kilogramo de hidrógeno renovable producido, hasta un límite máximo de 4,5 euros/kg.

Voces más críticas: el H2Med no convence a todos

El H2Med no convence a todo el mundo. Algunas fuentes del sector consideran que el hidrógeno verde será una solución de nicho para determinados consumos de energía y que se debe invertir en atraer a España la industria que quiera consumirlo en vez de enviarlo a otros países. Las mismas fuentes consideran que no se justifica la construcción de grandes hidroductos con miles de millones de inversión porque que el consumo de hidrógeno verde no será masivo, sino que solo lo demandará un colectivo reducido de consumidores.

"Hay una alternativa a transportar el hidrógeno verde, que es fabricarlo 'in situ' junto al punto de consumo (solo se necesita agua, electricidad y sal), aprovechando que la electricidad es más barata en España y sin necesidad de transportarlo. La construcción de hidroductos debe someterse a un análisis coste-beneficio y en comparación con la producción en los valles más el desarrollo de infraestructura eléctrica", argumentan. En su opinión, se debe priorizar atraer industria a España y no levantar interconexiones. "Generaría mayor riqueza en el país", sentencian las fuentes.