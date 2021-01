Ahorrar dinero en rebajas: las mejores tarjetas con descuentos y sin intereses

Ya están aquí las rebajas. A pesar de las restricciones, las tiendas ya están ofreciendo suculentos descuentos en sus productos: ropa, electrodomésticos, informática, muebles... Además de los que ofrecen las tiendas, son muchos los bancos que también ofrecen descuentos a través de sus tarjetas en determinados establecimientos, lo que nos permitirá conseguir un ahorro adicional de hasta 15 euros por cada 100 euros comprados, según la tienda y el descuento. El comparador bancario HelpMyCash.com ha recopilado las tarjetas con los mejores descuentos en tiendas y las que ofrecen pagar a plazos sin intereses para aprovechar al máximo las rebajas de 2021.

Cinco tarjetas bancarias gratuitas perfectas para aprovecharlas en rebajas

La tarjeta de débito Open Debit de Openbank, sin cuotas anuales, ofrece varios descuentos adicionales que podremos aplicar para nuestras compras. Actualmente ofrece un 15% de descuento en Cortefiel, Pedro del Hierro, Women’Secret y Springfield; un 5% en la Casa del Libro y un 10% en Booking, Weekendesk o Barceló entre otros. Para conseguirlos, nos explica HelpMyCash, deberás abrir el link de la tienda desde el área de clientes de la entidad o introducir el código de descuento en el momento del pago.

Por su lado, la tarjeta de crédito Open Credit de Openbank, sin comisiones al domiciliar la nómina, tiene actualmente una promoción para apuntarnos hasta el 25 de enero para obtener un 10% de reembolso del importe de las compras superiores a 60 euros que aplacemos. Para conseguir el descuento será necesario apuntarse con el código promocional APLAZA20

La tarjeta de crédito de WiZink Plus, gratis y sin cambiar de banco, tiene promoción por partida triple. Por un lado, ofrece un 3% de devolución sin necesidad de pagar a plazos en todas las compras que realicemos en Zara, H&M, Primark, Cortefiel, Stradivarius, Mango o Adolfo Domínguez, entre otras, con un máximo de descuento de 6 euros al mes. Eso sí, deberemos elegir la categoría “Moda” al contratar la tarjeta para poder disfrutar de esta bonificación. Por otro lado, nos permite financiar compras a tres meses sin intereses con una comisión de entre 2,5 y 25 euros, según la cantidad por aplazar. En tercer lugar, además, ofrece 30 euros de regalo a los nuevos clientes que realicen compras por valor de al menos 300 euros durante los tres primeros meses.

En cuarta posición encontramos la Tarjeta de Débito de ING, sin costes anuales ni condiciones, con la que podremos acceder a varios descuentos como un 10% en Women’Secret y Springfield y un 5% en marcas como Nike, Tommy Hilfiger, Levi’s o Calvin Klein a través de Asos. Para conseguir los descuentos deberemos acceder a las páginas web de las tiendas desde el programa Shopping Naranja que ofrece la entidad.

La quinta tarjeta es la nueva del Santander, la Tarjeta All in One, sin comisiones anuales, la cual nos ofrece actualmente una promoción para nuevos clientes. Estos nuevos clientes podrán no pagar intereses por sus compras aplazadas durante los tres primeros meses desde su contratación, aunque se comenzarán a generar a partir del cuarto mes.

Para disfrutar de esta oferta deberemos contratar la tarjeta antes del 31 de marzo y esta promoción se aplicará directamente. Como vemos, son todas tarjetas que no cobran comisiones y cuyos descuentos o promociones son fáciles de aplicar.