Estos son los bancos que no te cobran comisiones aunque no tengas nómina

Domiciliar una nómina es una de las exigencias clásicas de los bancos para no cobrar comisiones por sus cuentas corrientes. Sin embargo, con una tasa de paro del 16,26% en el tercer trimestre, según datos del Instituto Nacional de Estadística, son muchos los españoles que no tienen ingresos que domiciliar. ¿Significa eso que un gran número de consumidores está condenado a pagar comisiones? No. Por un lado, varios bancos ofrecen alternativas a la nómina como, por ejemplo, domiciliar una pensión o mantener un saldo mínimo en productos de inversión para no cobrar comisiones. Por el otro, hay entidades que comercializan cuentas gratuitas que no exigen ningún requisito de vinculación.

Abrir una cuenta sin comisiones y sin nómina no solo es útil para los clientes que no tienen una nómina que domiciliar, afirman fuentes del comparador de productos financieros HelpMyCash.com, sino que también puede ser atractivo para aquellos consumidores que quieren abrir una cuenta nueva en otro banco, pero no quieren cambiar su nómina de entidad o que, por ejemplo, buscan una cuenta para abrir con su pareja y compartir gastos.

La mayoría de las cuentas sin comisiones y sin vinculación son digitales, es decir, están pensadas para operar a distancia, a través de la banca online, la app de la entidad o los cajeros, y se pueden abrir por Internet. Este tipo de cuentas se pueden contratar tanto en los bancos tradicionales como en la banca virtual y en las nuevas entidades fintech, y permiten realizar toda la operativa básica sin coste, explican desde HelpMyCash.

Tres cuentas gratis sin vinculación

La Cuenta ON de Bankia es un ejemplo. No tiene comisiones de mantenimiento ni de administración y permite hacer transferencias, enviar dinero por Bizum e ingresar cheques gratis. Los titulares no pagan por la tarjeta de débito y pueden sacar dinero sin coste en los más de 5.000 cajeros de Bankia y hasta cuatro veces al mes en los terminales del Sabadell y de la red Euro 6000. La cuenta admite hasta dos titulares y cada uno recibirá una tarjeta de débito gratis, por lo que puede ser una opción a tener en cuenta para parejas, compañeros de pisos, familiares, etc., que necesiten una cuenta gratuita conjunta.

¿Y qué condiciones exige a cambio el banco? Muy pocas. Primero, ser nuevo cliente de Bankia, segundo, gestionar la cuenta por los canales digitales, tercero, informar del número de móvil y del e-mail y, cuarto, instalar la app de Bankia y activar las notificaciones

A finales de octubre EVO Banco eliminó los requisitos de su Cuenta Inteligente, por lo que ahora ya no es necesario vincularse para no pagar comisiones. De acuerdo con la entidad, se trata de “la mayor ofensiva comercial en sus ocho años de historia”, de la cual se pueden beneficiar tanto los nuevos clientes como los que ya lo sean.

La Cuenta Inteligente de EVO Banco no tiene comisiones ni de mantenimiento, ni por transferencias ni por ingreso de cheques. Tiene asociada una cuenta de ahorro al 0,05% TAE e incluye una tarjeta que funciona tanto a débito como a crédito, en función de las preferencias del cliente. Sus titulares pueden sacar dinero gratis en cualquier cajero de España y del mundo y, además, pueden enviar dinero por Bizum. Una vez abierta, se puede añadir un segundo titular desde la app.

Openbank es otro de los bancos españoles que abraza a los clientes sin nómina. Los titulares de la Cuenta Corriente Open no tienen que vincularse para estar exentos del pago de comisiones por la operativa básica y por las tarjetas. La cuenta admite hasta cinco titulares, aunque solo el primero recibirá una tarjeta de débito gratis. Las transferencias y el uso de Bizum es gratis, así como sacar dinero en los más de 7.500 cajeros del Santander. Gracias al programa de descuentos del banco, los clientes pueden ahorrar al comprar en marcas como Casa del Libro, Booking, Starbucks, Telepizza o Springfield.

Y la lista continúa, tal y como explican desde HelpMyCash. Entidades como Abanca, Liberbank, Cajamar, BBVA, imagin o N26 también comercializan cuentas corrientes que son gratuitas aunque el cliente no asuma ningún tipo de vinculación, aunque algunas de estas ofertas, como la de BBVA, están reservadas únicamente para nuevos clientes.