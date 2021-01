Las mejores cuentas bancarias en 2021 para evitar pagar dinero en comisiones

Pagar menos comisiones es uno de los principales motivos para cambiar de banco, según un estudio realizado el año pasado por el comparador de productos financieros HelpMyCash.com. Una afirmación que, probablemente, ahora cobre más sentido que nunca, teniendo en cuenta que varias entidades han encarecido el precio de sus cuentas a lo largo del año o han endurecido las condiciones para operar gratis.

Banco Santander sustituyó a principios de noviembre la mayoría de sus cuentas corrientes por Santander One, un nuevo modelo de cuenta gratis para clientes vinculados, pero con un coste de 240 euros anuales para los que no lo están. No es la primera entidad que fija este límite; CaixaBank cobra una cuota trimestral de 60 euros por su cuenta corriente y los servicios asociados a los clientes que no cumplen los requisitos de vinculación del programa Día a Día, es decir, 240 euros al año.

Pero aunque algunas entidades hayan actualizado al alza sus libros de tarifas durante el 2020, existe una gran oferta de cuentas sin comisiones, por lo que aquellos clientes que quieran dejar de pagar en 2021 tienen varias ofertas a su disposición, explican los expertos del comparador HelpMyCash. Incluso los principales bancos de España ofrecen una cuenta gratuita sin gastos y sin vinculación con la que se puede llevar a cabo toda la operativa del día a día (pagar compras, domiciliar ingresos y recibos, etc.) sin comisiones.

Alternativas gratuitas en BBVA y CaixaBank

La Cuenta Online de BBVA no tiene comisiones de mantenimiento ni por transferencias, permite usar Bizum y pagar con el móvil, y da acceso a los más de 6.000 cajeros del banco. La pueden contratar hasta dos titulares y cada uno recibirá una tarjeta de débito Aqua gratis, una de las más seguras del momento, ya que tiene un CVV dinámico y no lleva impresos ni su numeración ni su fecha de caducidad.

El único requisito que exige el banco para contratarla es que los titulares sean nuevos clientes y, además, que el alta se lleve a cabo a través de su web o de su app.

La alternativa gratuita en CaixaBank se llama imagin y tiene una particularidad: la cuenta corriente comercializada bajo esta marca solo se puede gestionar desde el móvil. Además, la entidad ofrece un catálogo de productos reducido en comparación con otros bancos (no comercializa hipotecas, no permite operar con valores, etc.). Su cuenta corriente está exenta de comisiones, así como la tarjeta de débito asociada y no exige ningún tipo de vinculación para contratarla. El titular de la cuenta (actualmente imagin solo admite un interviniente por cuenta) puede usar Bizum, pagar con el móvil, hacer transferencias y sacar dinero en todos los cajeros de CaixaBank gratis (más de 9.000).

Aquellos que actualmente tienen una cuenta en CaixaBank también pueden darse de alta en imagin, por lo que puede ser una alternativa para todos los consumidores que no puedan o no quieran cumplir los requisitos del programa Día a Día.

Bancos que tampoco cobran comisiones

Entidades como Abanca, Bankia, Cajamar o Liberbank, entre otras, también comercializan cuentas corrientes sin comisiones y vinculación pensadas para clientes que mantengan un perfil digital, señalan los analistas de HelpMyCash. No obstante, algunas ofertas son solo para nuevos clientes, como la Cuenta ON de Bankia.

Más ventajas si te vinculas

Aquellos clientes que estén dispuestos a asumir un mínimo de vinculación todavía tienen más cuentas a su disposición para operar gratis en 2021. La Cuenta Nómina de ING, por ejemplo, tiene como único requisito domiciliar una nómina, pensión o prestación por desempleo de cualquier importe o recibir transferencias mensuales de al menos 700 euros desde otro banco.

A cambio, ING no solo no cobra comisiones por la cuenta o las tarjetas de débito y de crédito, sino que ofrece ventajas adicionales como dos días de descubierto gratis, transferencias SEPA sin coste que llegan el mismo día o reintegros en más de 50.000 cajeros españoles sin coste.

Los titulares de la Cuenta Nómina (admite un máximo de dos y cada uno recibirá sus tarjetas gratis) también pueden enviar dinero por Bizum gratis y pagar con el móvil.