El alza de los alimentos abre el debate sobre los cheques a familias vulnerables

El precio de los alimentos subió de media un 13,8% en agosto, su nivel más alto desde el inicio de la serie que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), que arranca en 1994. El encarecimiento de la cesta de la compra es preocupante porque en el caso de los hogares más vulnerables este componente tiene un peso mayor en su consumo total, por lo que plantea el problema de cómo protegerlos. Economistas y representantes de la cadena de producción se muestran partidarios de algún tipo de transferencia directa o cheque para consumir en alimentación, al entender que sería un tipo de ayuda más eficiente.

No es sencillo, puesto que el Estado no tiene bien localizadas a estas familias, como ha demostrado la experiencia con el Ingreso Mínimo Vital. Hay quienes tenían acceso a él pero no lo han solicitado por desconocimiento, problemas burocráticos o porque tratan de subsistir en la economía sumergida. De acuerdo con la última Encuesta de Población Activa, la del segundo trimestre, en España hay alrededor de un millón de familias con todos sus hogares en paro. Y están, además, quienes ni tan siquiera alcanzan los ingresos mínimos para presentar la declaración de la renta. Sin embargo, poco más sabe el Estado sobre el colectivo.

Una ayuda a las familias y hogares más vulnerables que no interrumpiese las reglas de juego sería una medida que tendría los mejores efectos desde el punto de vista económico, según explica en 'La Información' Pedro Barato, presidente de Asaja (la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores). Desde su punto de vista, la sociedad estaba acostumbrada a consumir este tipo de bienes a un precio muy reducido, que estaba dejando a los productores prácticamente sin márgenes o perdiendo dinero, sobre todo a raíz del fortísimo incremento de los costes de producción que trajo consigo la crisis energética agravada por la guerra en Ucrania.

La luz ha subido un 300%, el precio de los fertilizantes se han multiplicado por tres o por cuatro (de los 240 0 250 euros por tonelada al entorno de los 750) y la mano de obra se ha encarecido otro 40%. "Nosotros no estamos causando la inflación. El tema de los márgenes se ha agravado y veremos qué ocurre con las siembras desde el mes que viene", zanja. El peso que tienen en el sector agrícola el coste de los carburantes, el transporte y otros componentes, como fertilizantes y piensos, lleva a María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, a no descartar que los próximos meses podamos ver todavía tasas de inflación más elevadas en el caso de los alimentos -antes de que empiecen a bajar, como está previsto que suceda con la tasa general en el tramo final del año-.

A la propuesta de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de limitar los precios de una cesta de productos básicos los expertos le ven más sombras que luces. José Emilio Boscá, investigador asociado de Fedea, explica a este diario que no es partidario de un experimento de este tipo, salvo que existiese un problema real de concentración, en cuyo caso habría que acudir directamente al regulador para que lo subsanase. Las grandes distribuidoras pueden bajar precios pero no se sabe si su margen está aumentando o no, si están tirando del resto de la cadena, apunta.

¿Ha tocado techo la inflación?

María Jesús Fernández. Funcas. Confían en que la tasa general haya tocado techo en julio, si bien la subyacente seguiría acelerando algo en los próximos meses. El precio del petróleo cotiza por debajo de 100 dólares, otras materias primas que ya en 2021 o desde el inicio de la guerra se habían encarecido mucho han moderado su precio, también el transporte marítimo. Además, la demanda embalsada en 2020 y 2021 se puede dar por agotada este verano. La subyacente todavía tiene recorrido al alza por los costes de producción. Todo dependerá de lo que ocurra con el gas en invierno. El contexto económico será de estancamiento o recesión y con el aumento de tipos, la demanda se relajará. Sitúa la inflación media en torno al 9 o el 9,1% para este año y en diciembre en el 8,6%. El año que viene la media se reducirá hasta el 4,8%.

José Emilio Bosca. Fedea. El dato sí que parece confirmar que probablemente haya tocado techo y la interanual se modere de aquí a final de año bajando de los dos dígitos. Un pacto de rentas es totalmente necesario. Aunque ahora no haya indicios de que se esté produciendo una espiral de precios, salarios y márgenes, sino más bien lo contrario. El deflactor del PIB muestra cómo los precios domésticos no se han contaminado aún de la inflación -de hecho, ha caído en los tres últimos trimestres-. Esto indica que no hay una espiral y sería deseable que las empresas no intentasen elevar sus márgenes ni los trabajadores elevar sus salarios más allá de lo razonable. Es importante que el Gobierno tome el liderazgo en este ámbito. Los acuerdos pueden alcanzarse por un periodo de tiempo razonable, por un par de años o tres, con cláusulas de revisión. El pacto de rentas debiera incluir también a los pensionistas.

Camilo. BBVA Research. Sí que les ha sorprendido el dato teniendo en cuenta el escenario que manejaban a principios del verano, no una vez que han ido contando con los indicadores de la temporada estival. Esperaban un recorte de las exportaciones de gas ruso, pero no que tuviera un impacto tan elevado sobre los precios. El deflactor del PIB, que es la mejor medida de la inflación doméstica, muestra tasas significativamente más bajas de lo que están soportando los consumidores. Los márgenes empresariales domésticos están ayudando a la contención de precios. Si todo se mantuviera como ahora, se produciría una desaceleración progresiva de la inflación. Sin embargo, se mantendría la pérdida de poder adquisitivo porque es difícil que el año que viene vayamos a ver una caída de los precios (rigidez y ejemplo en pandemia, cuando solo bajaron los precios de los combustibles).