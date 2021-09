Arruinados por las tarjetas revolving: "Tenemos una deuda de casi 7.000 €"

Paula Duarte y su marido, Miguel Ángel, decidieron contratar una de estas tarjetas de EVO, conocidas como 'revolving', en un centro comercial. Cuando el dependiente se la vendió no les explicó en detalle todas las consecuencias que suponía hacer pagos con las mismas. Tenían prisa por conseguir un pequeño crédito de 1.000 euros que financiase los gastos de un viaje para los Campeonatos de España de Balonmano en la que participaba su hija. "Una persona que vive de un solo sueldo en dos semanas no puede sacar los más de 700 euros que necesitaban en el club", explica Duarte a La Información. Este tipo de tarjetas ofrecen a los clientes un aplazamiento del pago del importe, sin embargo, presentan intereses de hasta el 27%, muy superiores a la media de los créditos de los bancos muy por encima del 6,66% que los bancos aplican de media a los créditos al consumo, de acuerdo con el BdE.

Esto ocurrió en 2017 y, aunque han pasado más de cuatro años, la pareja aún debe más de 800 euros. "No amortizo la deuda y cada mes pago hasta 300 euros que van casi al completo a los intereses", explica Duarte. Pero esta no es la única tarjeta revolving de la que disponen, por necesidades en el hogar y otras cuestiones económicas adquirieron dos más. Su marido tiene una de Wizink desde hace ocho años, -este mismo agosto la empresa ha sido condenada a devolver más de 34.000 euros por falta de transparencia en la contratación de estos productos-, y también usaron otra de Carrefour para cubrir comprar algunos electrodomésticos que se habían estropeado, y pagan una cuota de 101 euros cada mes.

"Te vas metiendo y al final te sientes ahogado. Son muchas cuotas y aunque pasan los años nunca se termina", relata la afectada. Paula Duarte denuncia la falta de información que te dan al respecto, ya que cuando las adquirieron solo les hablaron de las ventajas como la ausencia de comisiones pero no les contaron que los intereses eran de hasta el 25%. "No son transparentes ni claros y se aprovechan de la necesidad de la gente. Yo necesito deshacerme de esas deudas".

"No llegas a final de mes"

Tal y como explican a La Información, la pareja vio en estos créditos una oportunidad de sentirse menos apurados cuando llegaban gastos importantes como el seguro del coche, "no puedes afrontarlos con el sueldo y además hay que pagar otras cosas como alquiler, la compra o la luz. Vas tirando porque no llegas a final de mes y no te das cuenta en lo que te metes", detalla. Aunque ya lo han puesto en manos de abogados, Duarte explica que toda la familia está contribuyendo en casa para tratar de afrontar esta situación económica. Su hija les echa una mano con lo que gana como auxiliar de enfermería y ambos han solicitado adelantos en sus respectivas empresas para poder pagar las cuotas.

Paula Duarte y su marido, Miguel Ángel, dos afectados por las tarjetas revolving. Cedida por Paula Duarte.

Entre todas las tarjetas que han adquirido en estos años han acumulado una deuda de más de 7.000 euros y esperan poder recuperar el dinero muy pronto cuando vayan a juicio. "Vamos a por todas, necesitamos que nos devuelven todo lo que nos pertenece porque nos están robando", sentencia durante la conversación.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea avaló la doctrina del Tribunal Supremo para anular contratos con tarjetas revolving por ser declarados como "usura" cuando superan un determinado tipo de interés al declarar que este criterio no es contrario a las normas comunitarias. Actualmente muchas empresas continúan ofreciendo estos productos con más de un 20% de intereses.

Qué son las tarjetas revolving Las tarjetas 'revolving' son un tipo de tarjeta de crédito que ofrece al cliente aplazar el importe pagado en plazos. Este tipo de financiación se diferencia del resto de créditos en que no se paga el importe utilizado a final de mes, sino que la deuda pendiente se fracciona en plazos para su devolución, bien a través de un porcentaje de la deuda existente o como una cuota fija.

Desde Rúa Abogados, el bufete que gestiona los casos de la Plataforma de Afectados por las Tarjetas Revolving, aseguran que estos últimos años es habitual que los bancos se pongan en contacto con los clientes para tratar de llegar a acuerdos o condonaciones de deuda si optan por no denunciar. "Lo primero que recomendamos a los clientes es que antes de negociar con la entidad es hacer una copia del contrato y con ello ir a un abogado para que puedan revisarlo examinar las condiciones", informa la abogada de la firma, Laura Sieira. Muchas compañías llaman por teléfono a los clientes y les exigen con urgencia una decisión respecto a la oferta, sin embargo, la experta apunta que todos tienen derecho solicitar el acuerdo por escrito y a tener el tiempo suficiente para valorarlo antes de aceptar.

Aunque la decisión es de la Audiencia Nacional, se puede tomar como referencia que "todos los contratos posteriores a 2010 que tengan un interés de un 23 o 24% ya pueden considerarse usuario, pero hay que examinar cada caso en concreto", aclara Sieira. Actualmente muchos afectados están acudiendo a juicio para reclamar estas deudas, según la abogada, "de media el 95% de los juicios fallan a favor de los clientes". La experta advierte que estas no son las únicas irregularidades, las empresas también realizan otras cláusulas abusivas como inutilización por impago o las comisiones por reclamación de posiciones deudoras, que son "extras que cobran a los clientes por cada cuota impagada, de manera que incluso si dejas de pagar 10 céntimos ya te la cobrarían".

Sieira determina que, aunque cada vez los consumidores son más conscientes de los problemas que generan estos productos bancarios: "la mayoría las adquieren sin ser conscientes de que se tratan de tarjetas revolving, pero en otros casos ya tenían otras anteriores y la entidad les ofrece una nueva para saldar la deuda". Para tratar de prevenirlo desde Asufin (Asociación de Usuarios Financieros) alertan de los peligrosos reclamos de las comercializadoras como gratuidad, acumulación de puntos para bonificar las compras o pagos a plazos.