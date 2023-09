La banca espanta al fantasma del euríbor con hipotecas a medida para los clientes

Habitualmente el último trimestre del año es el mejor para hipotecarse ya que los bancos hacen buenas ofertas con el fin de cumplir sus objetivos anuales. Sin embargo, en 2023 parece difícil que esto vaya a suceder. Septiembre cierra el mes con un nuevo repunte en el euríbor, aunque aún resiste y sigue sin superar el 4,2% en su media mensual. Después de registrar en julio el máximo de los últimos 15 años y a pesar de su caída en agosto, el índice de referencia de las hipotecas variables crece y se vuelve a quedar en el 4,149%, al igual que en el mes de julio.

“Llegaremos pronto a ese 4,2% de media mensual y una vez lo superemos, la siguiente barrera que no tardaremos en alcanzar será la del 4,5%. De hecho, lo más probable es que, si el BCE no vuelve a tocar los tipos de interés oficiales en el próximo trimestre, terminemos el año con el euríbor en torno a ese 4,5%'' señala Simone Colombelli, director de Hipotecas del comparador y asesor hipotecario iAhorro. No obstante, esta nueva subida no se notará tanto como en otras ocasiones. Aún así, tal y como informa iAhorro el mercado hipotecario seguirá viviendo una situación extraña.

Las constantes subidas de tipos de interés hacían prever a los expertos una disminución de los precios de la vivienda motivada por la caída de la demanda. Sin embargo, justo ha ocurrido lo contrario. Aún así, en palabras de Simone Collembi se espera que en el próximo trimestre se produzcan reducciones en los precios, excepto en Madrid y Barcelona donde se producirá una estabilización. “Para que el mercado inmobiliario e hipotecario pueda recuperarse al cien por cien, tanto los precios de la vivienda como los tipos de interés de los préstamos hipotecarios tienen que bajar a medio plazo; no podemos mantener la situación actual mucho más tiempo”.

Las hipotecas a tipo fijo siguen siendo las más contratadas en nuestro país. No obstante, desde que comenzó el periodo alcista de tipos las hipotecas a tipo mixto han ganado mucha importancia. Desde el comparador de hipotecas Rastreator apuntan a que el 28% de las hipotecas contratadas en el periodo comprendido entre agosto y septiembre han sido mixtas, mientras que solo el 3% han sido variables. En este contexto, algunas entidades, como ya ocurriera años atrás, han decidido reinventarse ofertando nuevos préstamos hipotecarios y atraer a aquellos clientes que buscan una hipoteca.

Bankinter es uno de esos bancos que ha revolucionado el mercado. El pasado jueves anunciaba que ha creado la Hipoteca Dual y ha inaugurado una nueva categoría de préstamo que aúna las ventajas de las hipotecas fijas y de las variables. La entidad con sede en Madrid permite a los clientes con su nuevo producto definir al comienzo del préstamo qué parte de la hipoteca va a funcionar como variable y cuál lo hará a tipo fijo. De este modo, el capital en modalidad fija se amortizará a un tipo fijo durante toda la vida del préstamo y la parte variable lo hará con un tipo de salida fijo para los primeros 12 meses de la hipoteca y después un tipo revisable referenciado al euríbor más el diferencial.

El cliente tan solo tendrá que acometer un pago mensual. En los detalles del préstamo se proporcionará un desglose que mostrará el interés correspondiente al interés variable y la proporción respectiva del interés fijo. De este modo, el cliente se ve beneficiado al proteger su cuenta ante los aumentos de los tipos, y a su vez le permite aprovechar posibles reducciones gracias al tramo variable.

Pedro Ruíz, experto en Finanzas Personales de Kelisto.es, considera que Bankinter se puede permitir esta estrategia porque su perfil de clientes es más acaudalado y tiene una mayor educación financiera que le permite entender mejor este tipo de productos. Aunque lo considera arriesgado y señala el ejemplo de Caixa Popular que tuvo que retirar su producto del mercado. Su Hipoteca Cuota Blindada era una hipoteca variable en la que la cuota no cambiaba con el euríbor, sino que se ajustaban los años. También aclara que existen otros productos novedosos como las hipotecas multidivisa o las hipotecas inversa.

En el caso de Estados Unidos en estos momentos se está imponiendo un tipo de hipoteca en el que las constructoras pagan una parte del préstamo para que la cuota se reduzca y el cliente pueda adquirir la vivienda. No obstante, Pedro Ruíz considera que esta fórmula en España costará mucho tiempo poder verla.