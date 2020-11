Invertir sin riesgo: mejores depósitos para sacar beneficio a nuestro dinero

El parón económico propiciado por el nuevo estado de alarma y las restricciones pertinentes empujan a los ciudadanos hacia al ahorro. Bares, restaurantes, cines y teatros están cerrados o con aforos muy reducidos. Los hábitos de consumo se han visto obligados a cambiar y los españoles, como indican las estadísticas del Banco de España, no han dejado de ahorrar desde marzo. Así, durante el mes de septiembre, el ahorro de los hogares se incrementó un 4% con respecto al inicio de la pandemia hasta alcanzar la cifra de 893.985 millones de euros y, de seguir así, es probable que la cifra siga aumentando.

Sin embargo, ante esta cifra creciente, conviene preguntarse: ¿cuál es el producto de ahorro más seguro para mantener el dinero? Desde el comparador financiero HelpMyCash.com resaltan que, en momentos de incertidumbre y volatilidad como los actuales, los depósitos constituyen una oferta de ahorro segura. Por lo tanto, aquellos que busquen obtener un interés por su dinero sin sobresalto alguno pueden cumplir con ese objetivo mediante la contratación de un depósito bancario a plazo fijo.

¿Por qué un depósito es una apuesta de ahorro segura?

Dentro de los productos de ahorro de bajo o mínimo riesgo, los depósitos bancarios a plazo fijo constituyen la mejor elección por dos motivos.

1- La rentabilidad está garantizada desde el principio

Los depósitos son productos de duración definida, es decir, tienen un plazo de finalización. Por ese motivo, las condiciones de contratación de un depósito no pueden variar y se mantendrán intactas hasta el final del plazo. Eso quiere decir que la rentabilidad no sufrirá variaciones y, por tanto, no podrá disminuir, a diferencia de lo que ocurre con las cuentas bancarias, que al ser productos de duración indefinida su rentabilidad sí podría sufrir variaciones. En ese sentido, siempre se sabrá de antemano cuáles serán las ganancias del producto, las cuales están garantizadas por el banco.

2- Cuentan con la cobertura de un fondo de garantía de depósito

Por otro lado, en España y en el resto de los estados de la UE, los depósitos, del mismo modo que las cuentas, presentan la cobertura de un fondo de garantía de depósitos (FGD), un órgano estatal al que se encuentran adheridas las entidades de crédito de un país, entre ellas los bancos. Este órgano se encarga de proteger el dinero de las cuentas y los depósitos de los usuarios hasta un máximo de 100.000 euros por entidad bancaria y titular. Eso quiere decir que, para aprovechar al máximo la seguridad, conviene

diversificar el capital en más de un banco para que, así, todo nuestro capital cuente con esta garantía de protección.

¿Qué depósito debería contratar este mes de noviembre?

Dentro de los mejores depósitos de noviembre, cabe destacar los depósitos ofertados por Raisin. La plataforma de ahorro germana ofrece depósitos que igualan o superan el 1% TAE y con los que, además, es posible obtener un regalo de hasta 125 euros. Dicho obsequio está compuesto en parte por el regalo de bienvenida de Raisin mediante el cual se pueden obtener hasta 100 euros siempre que el usuario sea nuevo cliente, contrate un depósito de un plazo superior a 6 meses y realice una inversión mínima de 5.000 euros. En función de la cantidad invertida, el importe del regalo variará.

Por otro lado, y solo hasta el 30 de noviembre, Raisin regalará otros 25 euros adicionales gracias a una colaboración con HelpMyCash. Para su obtención, será necesario acceder a Raisin desde HelpMyCash y, durante la contratación de nuestro primer depósito, se deberá introducir el código HMC25 e invertir al menos 1.000 euros.

De entre los depósitos ofertados por Raisin, sin duda destacan los plazos fijos de la entidad J&T Banka. Por ejemplo, su Depósito a 1 año ofrece una rentabilidad del 1% TAE, siendo la más elevada dentro de los depósitos de hasta 12 meses. Dicho depósito requiere una inversión inicial de 10.000 euros y cuenta con el respaldo del FGD de Chequia al que se encuentra adherida la entidad. Este FGD abarca la misma cantidad que el español, es decir, 100.000 euros.

Si se desea obtener algo más de rentabilidad, se puede optar por plazos más largos. Por ejemplo, la entidad italiana Banca Progetto ofrece su Depósito a 2 años con una rentabilidad del 1,11% TAE y que requerirá una aportación mínima de 10.000 euros. Su FGD es el italiano y cubre la misma cantidad que el FGD español o checo: hasta 100.000 euros.

Por otra parte, si se desea obtener una rentabilidad similar, pero mediante una inversión menor, podemos destacar el Depósito a 3 años al 1,14% TAE de Privatbanka. Si bien es cierto que el depósito es de un plazo mayor, este producto solo requiere una aportación mínima de 5.000 euros y, además, dispone de la cláusula de la cancelación anticipada, que permitirá el acceso a los ahorros antes de tiempo en caso de que requiramos el dinero antes del final del plazo, algo que no es posible con los dos anteriores. No obstante, conviene tener en cuenta que el acceso anticipado a los ahorros conlleva una penalización que afectará a los intereses generados. El depósito también cuenta con la garantía de un FGD, en este caso del eslovaco, que protege el capital invertido hasta un máximo de 100.000 euros.