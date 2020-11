Los bancos online sin comisiones que te pagan por los ahorros: hasta 150€ al año

Los clientes de los bancos encuentran cada vez menos alternativas para evitar el pago de comisiones por su cuenta bancaria. Bancos como CaixaBank, Santander o BBVA anunciaron hace unas semanas que empezarán a cobrar comisiones por el mantenimiento de la cuenta si no se cumplen una serie de requisitos con la entidad.

Estas malas noticias para los clientes, que parecían quedarse tan solo en el plano de la banca tradicional, escalan ahora hasta la banca online. La última en sumarse al pago de comisiones ha sido ING. La entidad online, que hasta ahora pretendía ser “el banco sin comisiones”, empezará a cobrar a sus clientes 10 euros al mes por la Cuenta Naranja si no reúnen una serie de requisitos. Además, tampoco recibirán la remuneración del 0,01% TAE que hasta ahora tenían.

Aunque este nuevo escenario no parece el más optimista por los ahorradores, existen pequeñas entidades online que intentan captar a un mayor número de clientes para darse a conocer. Por ello, estos bancos siguen ofreciendo ofertas competitivas. En primer lugar, no exigen requisitos por apertura o mantenimiento de la cuenta. Pero las ventajas no se quedan aquí, ya que en un contexto de bajos tipos como el actual, estas entidades siguen ofreciendo una remuneración por mantener los ahorros que puede llegar hasta el 1%. ¿Cuáles son los bancos online que pagan a los clientes por sus ahorros?

Hasta un 1% sin requisitos ni vinculaciones



La oferta más competitiva entre la banca online la tiene MyInvestor, el neobanco experto en inversión participado por firmas como Andbank. La entidad ofrece a sus nuevos clientes una cuenta con tarjeta de débito y crédito gratis remunerada al 1% para los primeros 15.000 euros de saldo en cuenta. Todo ello sin necesidad de domiciliar nómina, recibos o estar sujeto a permanencia. Es decir, con la cuenta de MyInvestor, si el cliente mantiene unos ahorros de 15.000 euros podría llegar a obtener una remuneración bruta de 150 euros anuales.

Otra de las entidades que acaba de aterrizar en España con una oferta atractiva para los ahorradores es Renault Bank. El grupo automovilístico ha puesto en marcha un banco 100% digital con el que ofrece una la Cuenta Contigo, con una remuneración del 0,65% TAE. Es decir, para el mismo volumen de ahorro (15.000 euros) se obtendrían 97,5 euros anuales. Esta cuenta, al igual que la anterior, tampoco aplica comisiones o vinculaciones de ningún tipo. No obstante, en este caso nos encontramos ante una cuenta de ahorro, por lo tanto, no tiene tarjeta de crédito o débito ni permite domiciliar recibos.

Al igual que la cuenta de Renault Bank, otro producto de ahorro que paga más a los clientes por mantener su dinero depositado es el de Pibank, el banco online del grupo Pichincha. En este caso, la cuenta de ahorro ofrece un 0,5% TAE (sin importe máximo a remunerar) y no aplica comisiones ni exige otras condiciones. Todo ello equivale a unos 75 euros para un ahorro de 15.000 euros. Eso sí, al igual que en Renault Bank, tampoco se pueden domiciliar recibos ni ofrece tarjetas de débito o crédito al tratarse de una cuenta de ahorro.

Con la misma filosofía también destaca la cuenta de ahorro online de Nationale Nederlanden, un producto que ofrece una remuneración del 0,35% TAE sin límite mínimo o máximo a remunerar y sin requisitos de ningún tipo. Esto supone que para un ahorro de 15.000 euros el banco pagaría 52,5 euros anuales al cliente.

Hasta un 1,41% para depósitos extranjeros



Otra de las alternativas para generar intereses sobre nuestros ahorros son los depósitos, aunque para ello es necesario mantener el dinero depositado durante un periodo de tiempo determinado y se suele exigir un mínimo para poder contratarlos.

En la actualidad, estos productos tampoco ofrecen las rentabilidades que solían ofrecer en el pasado. Sin embargo, todavía quedan alternativas, especialmente, en los depósitos de bancos extranjeros. Algunas de ellas son el depósito de la italiana Banca Sistema, con una remuneración del 1,41% si se mantienen los ahorros durante 10 años (con un mínimo de 5.000 euros). Si se opta por un plazo menor, bancos como J&T Banka ofrecen un 1,28% en depósitos a tres años y hasta un 1% a un año, aunque en estos casos para poder contratar el depósito hay un mínimo de 10.000 euros.