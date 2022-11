Bruselas fracasa en su intento de topar el precio de gas en 275 euros en la UE. 

Los ministros de Energía de la Unión Europea (UE) no han logrado llegar a un acuerdo sobre el límite al precio en las compras de gas por lo que deberán volver a reunirse en una reunión extraordinaria el próximo 13 de diciembre, en vísperas de la cumbre que llevará también a Bruselas a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE del 14 al 16. Pese a las grandes diferencias que persisten en este punto, los ministros sí han logrado acuerdos políticos sobre otras dos medidas para contener los precios de la energía: el de solidaridad y el de la aceleración de los permisos para renovables.

Según fuentes de la UE, el objetivo de la presidencia checa del Consejo es adoptar formalmente ambos textos durante la próxima reunión extraordinaria de Energía, que probablemente tendrá lugar el 13 de diciembre, junto con un acuerdo político sobre la propuesta de mecanismo de corrección del mercado que establezca un tope al precio de las compras de gas. Los ministros han constatado sus diferencias respecto al techo de 275 euros el megavatio hora planteado por la Comisión Europea para la reunión de este jueves, a cuya llegada países como España o Polonia han tachado de "broma", mientras que Alemania y Países Bajos han advertido de los riesgos que plantea para el suministro.

A pesar de los avances en los textos de solidaridad y compras conjuntas por 13 millones de metros cúbicos y en la aceleración de los permisos de renovables, en los que se ha alcanzado un acuerdo de contenido, el consejo extraordinario de Energía finalizará sin un consenso sobre el límite al precio del gas que se espera alcanzar en diciembre para que pueda ponerse en marcha el 1 de enero, como pretende la Comisión. La comisaria europea de Energía, Kadri Simson, ha admitido que "el debate es complicado" y que "trabajarán para conseguir un acuerdo".

A su llegada a la reunión, tanto el ministro de la República Checa, país que ostenta la presidencia de turno del Consejo, Jozef Síkela, como la comisaria europea de Energía, Kadri Simson, manifestaban esperanzas de lograr un acuerdo al que se han impuesto las diferencias de las voces críticas que lamentaban lo elevado del umbral, como las de España o Polonia, y aquellas que advertían de sus riesgos para la seguridad del suministro, entre ellas, Alemania y Países Bajos.

Previamente a esa reunión, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha calificado como "broma de mal gusto" la propuesta emitida por Bruselas, y anunciado una opción alternativa que establece un mecanismo dinámico, que incluya un plus fijado por los Veintisiete y se referencie a mercados internacionales.

Diseñado para no tener que usarse nunca

El límite planteado se activará si se cumplen dos condiciones: que el precio de los futuros de gas en el TTF a un mes rebasen los 275 euros por megavatio por hora (MWh) durante dos semanas y que este incremento muestre una divergencia de más de 58 euros respecto al precio de referencia del gas natural licuado (GNL) durante diez días consecutivos.

Se trata de un mecanismo diseñado para que nunca tenga que utilizarse y con suficientes salvaguardas para que transijan los países reticentes a intervenir el mercado por miedo a que los productores dejen de vender gas a la UE, añaden las fuentes. Ni siquiera se habría activado durante el pico del pasado agosto, pues no superó ese umbral de 275 euros durante dos semanas consecutivas. Antes de conocerse la cifra del tope, fuentes diplomáticas a favor de un tope al gas apuntaban que no tendría sentido fijarlo por encima de los 200 euros. Además, el sistema propuesto no afectaría a los mercados no organizados (Over the counter o OTC, en inglés) como “para que tenga un poquito de flexibilidad" y siempre haya una posibilidad de comprar un cargamento de gas si la necesidad es acuciante.