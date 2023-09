Calviño confía en que el BCE acierte con los tipos por el riesgo de recesión en la UE

La vicepresidenta primera en funciones, Nadia Calviño, confía en que los miembros del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, que se reúnen hoy en Fráncfort, acierten en la decisión que deberán adoptar sobre los tipos de interés puesto que las últimas previsiones económicas publicadas por la Comisión Europea apuntan al riesgo de recesión en algunos países y a la debilidad económica que presentan otros tantos. La tasa de referencia en la Eurozona se encuentra actualmente en el 4,25% después de las nueve subidas consecutivas del precio del dinero que la entidad ha venido aplicando desde julio del año pasado para atajar la inflación.

Calviño cree que o bien no habrá movimiento al alza o bien la de hoy será "la última subida" (economistas y gestores apuntan a que, de producirse, se trataría de un alza de 0,25 puntos). "Espero que acierten", ha señalado en una entrevista concedida este jueves a TVE. En ese contexto de debilidad de las economías de la región, la 'número dos' del Gobierno en funciones ha destacado la evolución de la economía española, para la que Bruselas ha elevado esta misma semana tres décimas su estimación de PIB este año hasta el 2,2%, una previsión en línea con la del cuadro macroeconómico y con la de organismos como el Banco de España (+2,3%), el Fondo Monetario Internacional (+2,5%) u organizaciones como la OCDE (+2,1%).

Calviño ha puesto en valor el hecho de que España destaque en un contexto de crecimiento tan flojo (la Eurozona apenas avanzará al 0,8%, según la Comisión Europea, por la contracción de la economía alemana), si bien ha incidido en que este escenario no deja lugar para la complacencia. Ha destacado cómo, pese a que la inflación española se encuentra entre las más bajas del continente tras situarse en el 2,6% en agosto, los precios de los alimentos siguen estando "muy altos" y ha puesto el ejemplo en concreto del aceite, un producto básico de la cesta de la compra para los hogares.

La rebaja del IVA se ha trasladado al precio del aceite

"Estamos arrastrando unos años de sequías y de malas cosechas", ha apuntado Calviño, tras recordar que hay previsiones de que la cosecha de aceite -de la que España es primer productor mundial- pueda caer este año un 50%. Lo que suceda en el campo, ha incidido, afecta a la disposición del aceite en los lineales de los supermercados. "Hemos bajado el IVA aplicable justamente para tratar de aliviar este impacto que ya veíamos que iba a llegar y esto se está trasladando directamente en el precio", ha señalado, recordando que así lo ponen en evidencia los análisis de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

"Las lluvias que están cayendo, no las Danas, están llegando en buen momento para que haya una cosecha mejor de lo previsto para el próximo año", ha añadido, y ha recordado además que en términos generales (no en el caso particular del aceite) los precios de la cesta de la compra son más bajos en España que en el resto de Europa, ha señalado Calviño.

En su intervención en la televisión pública también ha incidido en que al Ejecutivo en funciones no le consta que los distribuidores estén inflando los precios del oro líquido ni que esté habiendo especulación con el precio, y ha recordado que si así fuese "habría que tomar medidas". Nadia Calviño ha señalado además que se ha puesto en marcha un observatorio de precios y se ha instruido a la CNMC para que esté muy atenta. Además, ha querido "apelar a la responsabilidad de toda la cadena de valor".