Calviño se desmarca de la idea de Ribera de crear una empresa pública energética

"Tenemos que centrar nuestros esfuerzos en medidas eficaces y en aquellos ámbitos que pueden tener un impacto real, y no en otras ideas que ya sabemos que no son eficaces para conseguir nuestro objetivo que no es otro tener un sistema energético con la energía más limpia y más barata posible". La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, se ha desmarcado este martes de la iniciativa impulsada desde una parte del Gobierno entre la que se cuenta la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y los ministros del área de Gobierno de Unidas Podemos, para impulsar la creación de una empresa pública de energía que permita tener un mayor control sobre el proceso de formación de precios en el ámbito energético.

La iniciativa de la eventual creación de una empresa pública de energía, deslizada en pleno debate político por la escalada del recibo de la luz este verano hasta alcanzar precios nunca vistos en España, ha sido puesta sobre la mesa por el Ministerio de Transición Ecológica, como avanzó La Información, y considerada al más alto nivel en el Palacio de la Moncloa como una posibilidad para aglutinar dentro del perímetro del Estado activos amortizados y concesiones de generación eléctrica cuya vigencia finalice y como uno de los caminos posibles para contener el precio de la luz.

En el Ministerio de Teresa Ribera se culpa de la escalada de los precios de la luz al sistema marginalista de formación de precios, que impone el más caro dentro del 'pool' que se negocia cada día, como el causante de las "turbulencias" que se están viviendo en España. Un sistema en el que, dentro de la legalidad, las grandes eléctricas pueden marcar la tendencia al alza o a la baja. Ante la imposibilidad de liquidar ese sistema, que Ribera ha testado en primera persona hace unas semanas al recibir el rechazo frontal de Bruselas a su propuesta formal de modificación del mismo - la UE se resiste a modificar un sistema que cree que sirve para todos y da eficacia y seguridad de abastecimiento al mercado -, la vicepresidenta contempla la opción de actuar desde dentro del sistema de formación de precios con una empresa pública como una solución para evitar estas fluctuaciones de precios.

Preguntada sobre el asunto este martes en Cádiz, la vicepresidenta primera del Gobierno ha señalado que el Gobierno está centrado en adoptar medidas eficaces para contener el precio del recibo de la luz, entre las que ha mencionado la rebaja del IVA hasta final de año, la reducción de cargas en el recibo o el recorte de los beneficios que obtienen las eléctricas por fuentes de energía que el Ejecutivo entiende ya amortizadas, como la hidroeléctrica o la nuclear, algunas de las cuales, ha reconocido, están pendientes de su ratificación por el Parlamento, en el que hay que recordar que el Gobierno no dispone de una mayoría estable.

La vicepresidenta entiende que estas medidas servirán para reducir un 15% el precio del recibo de la luz, un objetivo al que también contribuirá, ha subrayado, la nueva subasta de 3.300 MW renovables convocada para el próximo mes de octubre que permitirán ampliar la capacidad instalada en eólica y fotovoltaica y reducir la dependencia del sistema energético español de las energías más carass, según ha explicado la vicepresidenta de Asuntos Económicos. Y ha añadido sin referirse de forma expresa a la empresa pública de energía que, por el contrario, no contempla "ideas que ya sabemos que no son eficaces para cumplir nuestros objetivos" entre los que ha citado crear un sistema energético más limpio y barato.

La subida del SMI "en cuanto sea posible"

Calviño no ha querido entrar, por el contrario, en la refriega en torno al 'timing' de la subida del Salario Mínimo Interprofesional, un día después de que el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, amenazara con levantarse de las mesas de diálogo social abiertas si el Gobierno no se aviene a subirlo antes de que finalice el próximo mes de septiembre. La vicepresidenta se ha mostrado satisfecha con la evolución de los indicadores del mercado de trabajo y ha avanzado que se abordará la subida del SMI "en cuanto sea posible" en función de la evolución de estos indicadores. También ha aprovechado para recordar que el Gobierno de Pedro Sánchez ya ha subido un 30% la cuantía del SMI y que el compromiso de llevar esa referencia al 60% del salario medio continúa intacto.

Llegan los 9.000 primeros millones de Europa

La vicepresidenta primera del Gobierno había convocado a los medios en la Subdelegación del Gobierno de Cádiz para valorar el anuncio por parte de la Comisión Europea de la autorización del primer desembolso del fondo de recuperación pospandemia europeo a España, un adelanto de 9.000 millones de euros ya comprometido hace meses que supone un 13% del total que recibirá el país si cumple con los hitos de reformas y resultados acordados con Europa.