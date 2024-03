El campo mira al cielo y teme la falta de trabajadores en las próximas campañas

Llegan las primeras grandes campañas agrarias. Iniciada ya la campaña de recogida de la fresa en Huelva, que se prolongará hasta julio, y en marcha la de cítricos en las próximas semanas, comenzará la recogida de la cereza (mayo, junio) y la del ajo (mayo, junio, julio...), entre otras. Luego en la segunda parte del año copará el protagonismo la vendimia (agosto, septiembre, octubre), la del tomate (agosto, octubre, noviembre, diciembre) y la aceituna (octubre-diciembre). Desde organizaciones agrarias como Asaja y COAG, en conversación con La Información, coinciden en señalar dos temores que van a condicionar el desarrollo de toda esta actividad: la evolución de la sequía y la posible falta de mano de obra, que como otros años, obligará a buscarla fuera de nuestras fronteras. Por otro lado, las empresas de trabajo temporal (ETT) también echan raíces en la agricultura.

Solo para las campañas agrícolas en la provincia de Huelva (Andalucía), según datos aportados hace dos semanas por la Subdelegación del Gobierno, está prevista la llegada de un total de 15.734 trabajadores (la inmensa mayoría mujeres) contratados por la modalidad de fijo discontinuo y que recibirán sus correspondientes Tarjetas de Identidad de Extranjero (TIE), según informa Europa Press. Esto supone permiso para residir en España durante cuatro años renovables. La mayoría del contingente es de origen marroquí, 14.557 trabajadores, mientras que 543 viajan desde Colombia, 522 desde Honduras y 112 provienen de Ecuador.

Sebastián Serena (UGT-FICA): "Si las condiciones fueran buenas, no se irían unas 15.000 personas a hacer la vendimia a Francia, e incluso, a enlazar con la manzana en Bélgica"

¿Faltará mano de obra?

De cualquier forma, el secretario de Organización de Asaja, Juan José Álvarez, apunta que "todavía es pronto" para hacer previsiones sobre las necesidades concretas de mano de obra en las principales campañas agrarias en España. Sin embargo, el dirigente de esta organización agraria sostiene que "no va a haber mano de obra suficiente" y lamenta que se esté destruyendo empleo en el campo. Al respecto, señala algunas dudas sobre cómo se están contabilizando los fijos discontinuos y reconoce que "hay que salir a buscar mano de obra".

El secretario del Sector Agroalimentario de UGT - FICA, Sebastián Serena, no comparte la misma opinión y cree que "no hace falta traer a nadie de fuera para trabajar en el campo". En su opinión, se puede cubrir con trabajadores españoles. "Lo que pasa es que el campo en España está muy mal pagado, poco reconocido y con pocos derechos. Además no dejan de salir noticias que perjudican la imagen del país de cara a la exportación de productos agrícolas y ganaderos". Serena sostiene que "si las condiciones fueran buenas, no se irían unas 15.000 personas a hacer la vendimia a Francia, e incluso, a enlazar con la campaña de la manzana en Bélgica". Tampoco cree que ayude el rechazo a la reforma del subsidio para mayores de 52 años en el Congreso de los Diputados, y que a su juicio deja sin esa ayuda a unos 250.000 trabajadores eventuales del campo.

El desempleo en el campo El sector primario registró 98.766 parados en febrero. Esto es un 0,32% menos respecto a enero, es decir, 315 personas menos. Esto se debe a los descensos en Canarias (-4,25%), Baleares (-3% y Murcia (-2,4%) frente al alza en Cantabira (+2,87%), Castilla - La Mancha (+1,4%) y La Rioja (+1,3%). Si echamos un vistazo a los 12 meses anteriores, el desempleo cayó en términos interanuales un 14,79%. Esto supone 17.137 parados menos. Por su parte, el número de afiliados ascendió 1.037.000 en el segundo mes del año. Esto significa una merma de la afiliciación del 1,73%, respecto a febrero de 2023, y hasta 74.754 afiliados por debajo del promedio de los últimos 5 años, según los ministerios de Trabajo y Seguridad Social. Andalucía concentra en febrero el 44% del desempleo agrario, esto son 43.801 personas.



El responsable de Frutas de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, UAGA-COAG, Oscar Moret, también cree que este año pueden tener "problemas de mano de obra" por la concatenación de las campañas de fruta dulce (melón, cerezas, sandías...) en la zona del Bajo Cinca (Huesca). "La gente ya conoce las pautas", destaca el representante de UAGA- COAG quien se muestra preocupado por que las obras de construcción de estadios relacionadas con el Mundial de fútbol de 2030 en Marruecos puedan ser una tentación mayor para los temporeros.

ETT y empresas de servicios

En este sentido, lamenta que esté todavía cerrado el albergue de Fraga que viene acogiendo a gran parte de este contingente y destaca el rol creciente de las ETT para las empresas de mayor tamaño que acuden a sus servicios para captar plantilla. Como ejemplo, comenta que una de estas compañías logra traer a España a 150 paquistaníes . "Comprobamos que se cumple con la legalidad y que te venga la misma persona. Vigilamos el papeleo, que esté todo correcto", apunta Moret sobre este tipo de compañías especializadas. El representante de UAGA-COAG reconoce a La Información que el año pasado le "costó más cerrar la plantilla", a pesar de que siempre cuenta "con la misma gente".

Sebastián Serena (UGT-FICA) comparte la opinión de Moret y constata "el crecimiento en el uso de las ETT y, sobre todo, de las empresas de servicios en el sector agrario". Incluso cree que "se están imponiendo" sobre otras opciones y, como ejemplo, menciona que hay compañías españolas que reclutan inmigrantes latinoamericanos para vendimiar en Francia. "Es una forma de externalizar la necesidad de mano de obra", apunta Serena, quien avisa que las personas que sean empleadas por estas compañías estarán sometidas al convenio colectivo que rija sobre estas no a la normativa laboral concreta que tenga el sector agrario en el lugar donde se encuentren. "Lo único a lo que obliga la Ley es a la normativa mínima de las 40 horas, el Estatuto de los Trabajadores...", puntualiza el representante sindical.

Óscar Moret (UAGA-COAG: "El año pasado me costó más cerrar la plantilla, a pesar de que siempre cuento con la misma gente"

A vueltas con las inspecciones

Por su parte, fuentes de Comisiones Obreras recuerdan que este año con la nueva Política Agraria Común (PAC) 2023-2027, este año entra en vigor la denominada 'condicionalidad social' por la cual los agricultores que no respeten los derechos laborales de sus empleados verán mermadas las ayudas que reciben de la Unión Europea (UE). En concreto, las autoridades cruzarán datos con las bases de la Seguridad Social. En este sentido, desde este sindicato ponen el acento en que "los contingentes de trabajadores extranjeros tienen que disfrutar de las mismas condiciones que los españoles, en cuanto a alojamiento y viajes, entre otras cuestiones". Además, ponen el acento en que todos perciban, al menos, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y se respeten aspectos relacionados con la salud laboral como los reconocimientos médicos y "que no duerman a la intemperie, por ejemplo".

Preguntado por el rol de la inspección de Trabajo, Serena (UGT - FICA) cree que es "necesaria y que se debería de reforzar, teniendo más presencia en las explotaciones, ya que no es fácil llegar a ellas" y añade que como sindicato no pueden entrar sin la debida autorización del empresario. "Solo podemos denunciar cosas confirmadas que están ocurriendo o que algún compañero nos lo traslade".