Las CCAA del PP cargan contra Sánchez por la condonación de deuda a Cataluña

Los presidentes autonómicos del Partido Popular han cargado este jueves contra la condonación de hasta 15.000 millones de euros de deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a Cataluña que recoge el acuerdo entre PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez y han denunciado que la decisión "genera desigualdad" entre las comunidades, por lo que acudirán a los tribunales para defender sus intereses.

En este sentido, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado al jefe del Ejecutivo en funciones "17.800 millones de euros" para su comunidad, así como "un fondo de compensación" que permita a esta comunidad "recuperar los 15.000 millones que ha perdido con el actual sistema de financiación autonómica".

"Exigimos igualdad entre los españoles. Tras la humillación moral, Sánchez pretende el agravio económico y Andalucía dice que no", ha criticado el presidente andaluz en un mensaje publicado en redes sociales, donde también ha lamentado que Sánchez "perdone" al independentismo "15.000 millones de deuda más 1.300 millones de intereses". "Andalucía está bien gestionada y no necesita que se le perdonen deudas", ha avisado.

"La democracia se vende", Isabel Díaz Ayuso.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado que, tras el pacto del PSOE con ERC, "la democracia se vende". "Sánchez es un peligro para España. El silencio del PSOE convierte a los socialistas de todas las comunidades en independentistas", ha advertido.

"Es un disparate absoluto", Jorge Azcón.

También el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha reprochado a los socialistas que siga "creando españoles de primera y de segunda". "La condonación de parte de la deuda de Cataluña pactada entre el PSOE y ERC es un disparate absoluto", ha denunciado, al tiempo que ha destacado que el acuerdo para la investidura de Sánchez "nos afecta a todos y crea desigualdad entre los españoles". "Lo que Cataluña no paga, lo pagamos todos", ha indicado.

En similares términos se ha pronunciado el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, quien ha recordado que hace una semana, el Ejecutivo de Pedro Sánchez le acusó de "inventar "fake news" por avisar de que esto pasaría". "Hoy, por desgracia, ya es oficial. Cómo me gustaría haberme equivocado", ha lamentado en la red social X, para insistir después de que "la postura de Galicia es la misma de siempre". "No toleraremos ser menos que ninguna comunidad", ha adelantado. Asimismo, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha señalado que, tal y como advirtió en el Senado, su gobierno autonómico no se quedará callado "ante la injusticia en materia de financiación y condonación de deuda" con Cataluña.

"Buscaremos amparo en los tribunales", Fernando López Miras.

"Este acuerdo genera desigualdad entre todos los españoles y da carta de naturaleza a favoritismos que supondrán agravios tanto para nuestra tierra como para el conjunto de España", ha escrito el dirigente 'popular', que también ha confirmado que acudirá a los tribunales "para defender a Castilla y León y la igualdad de todos los españoles". El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, también ha explicado que su gobierno buscará "amparo" en los tribunales de justicia porque no permitirán "más desigualdad" entre las autonomías. "¿Sin contar con el resto de Comunidades Autónomas?", ha cuestionado tras el anunció de la condonación de la deuda catalana.

"No podemos aceptar un trato distinto entre ciudadanos que deben ser iguales ni ventajas económicas a medida que suponen una discriminación a las demás regiones. ¡Basta ya de tanta indignidad!", ha criticado, por su parte, María José Sáenz de Buruaga, mientras que la extremeña María Guardiola también ha mostrado su rechazo al "acuerdo absolutamente indigno, que supone demoler el principio de igualdad entre las comunidades autónomas". "Y otorga privilegios incompatibles con el marco constitucional que nos ampara a todos los españoles", ha alertado la presidenta de la Junta de Extremadura.