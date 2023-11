¿Cuánto debe subir el SMI en 2024? CCOO presiona para que el alza supere el IPC

Unai Sordo, secretario general de CCOO, subraya este jueves que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) debería subir en 2024 por encima del IPC, alineado con el ritmo al que aumentaron los salarios medios en el segundo trimestre (+5,2%). Explica que "si los salarios medios en el segundo trimestre del año están subiendo al 5,2%, yo creo que por ahí debería ir la subida del salario mínimo para 2024".

"Esa va a ser una de nuestras propuestas encima de la mesa y veremos si hay voluntad de negociar por parte de CEOE o cómo se sitúa el Gobierno, que hasta ahora se ha referido básicamente al IPC", según ha asegurado en unas declaraciones a RNE y recogidas por Europa Press. El dirigente del sindicato afirmó también que "hay que ir más allá del IPC", permitiendo de esta manera al SMI ganar poder adquisitivo, "que falta hace, teniendo en cuenta, que productos tan básicos como los alimentos de primera necesidad, están creciendo bastante más todavía".

Sordo ha aprovechado el día en el que comienzan las negociaciones entre gobierno, sindicatos y empresarios para insistir en la necesidad de sobrepasar la barrera del IPC para la renta mínima. De esta forma ,equivaldría de manera real al 60% de la media salarial, según plantea la Carta Social Europea y el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su discurso de investidura.

"Ahora mismo la subida del salario medio por trabajador está creciendo al 5,2% en el segundo trimestre del año, según nos dice la Encuesta Trimestral de Coste Laboral, y los salarios que estamos pactando en convenio colectivo están subiendo al 4,2%. En nuestra opinión no vale con que el salario mínimo suba el 3,7% ó el 3,8%, donde está ahora mismo la inflación", ha remarcado.

Otra razon que lleva a Sordo a solicitar la subida del SMI por encima del IPC es la evolución en los precios de los productos básicos de la cesta de la compra, que están subiendo más que la inflación media. "El caso más extremo", ha señalado, "es el de los alimentos, aunque ha remarcado que hay otros productos básicos cuyo precio se ha incrementado. Por tanto, la gente que cobra 1.080 euros al mes en 14 pagas al año, creo que necesita una subida salarial que vaya por encima de la inflación y así lo vamos a plantear en la mesa (de negociación)", ha afirmado el dirigente sindical.

Califica de "insuficiente" a la propuesta patronal



Ha calificado de "netamente insuficiente" la prouesta de CEOE y Cepyme de subir el SMI un 3% para 2024, aunque ha querido remarcar que los empresarios hayan planteado de inicio una subida del salario mínimo. Sordo sí ha dado la razón a CEOE y Cepyme en lo que respecta a la necesidad de que las Administraciones Públicas tengan en cuenta la subida del SMI en sus contratos públicos.

"Que la patronal se ponga en una mesa con una propuesta de subida es un buen síntoma, aunque sea insuficiente"

"Normalmente, cuando se han abordado las negociaciones sobre el salario mínimo interprofesional se anunciaban las siete plagas de Egipto. Que la patronal se ponga en una mesa empezando desde un 3% la propuesta de subida, es un buen síntoma, aunque nos parezca insuficiente". ha afirmado. En cuanto a la necesidad de la Administración Pública de tener en cuenta la subida del SMI opina que "a veces se licita a precios muy bajos, en bajas temerarias, y esto hace que haya personas que estén prácticamente cobrando el SMI y que cuando se sube el SMI, ese incremento luego no se puede repercutir a los concursos, con lo cual es un lío".

El líder de CCOO ha recordado que la Ley de desindexación de la economía española impiden que cuando se ha licitado un servicio externo, por ejemplo la limpieza de un ministerio, cualquier incremento de costes, incluidos los laborales, no se pueden llevar a los precios del concurso durante el tiempo que dura ese contrato. "Estamos de acuerdo en que habría que eliminar esas excepciones, porque es que si no, no hay manera de negociar los convenios colectivos para miles y miles de trabajadores que muchas veces son mujeres y que se ven atrapadas por esta ley que es de los tiempos del austericidio", ha denunciado.