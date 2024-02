CCOO y UGT irrumpen en la vivienda ante la presión de los precios sobre los salarios. 

La patronal y los sindicatos no eran interlocutores a los que el Gobierno acudía para diseñar su política de vivienda, sin embargo, Isabel Rodríguez ha decidido cambiar el paso al recoger el testigo de esta cartera e invitar a UGT, CCOO y CEOE a sumarse al Consejo Asesor de Vivienda, una reclamación que no se había atendido al desarrollar la Ley de Vivienda y que ahora requerirá un cambio de la normativa. Las fuentes del Ministerio no apuntan a ningún plazo concreto e indican que este órgano se formará tan pronto como se elija al grupo de expertos que lo integrarán. Los representantes de los trabajadores tenían especial interés en entrar en la discusión de los precios de la vivienda por ser el elemento que más está mermando el poder adquisitivo de los trabajadores y, por tanto, impacta de lleno en los acuerdos que puedan alcanzarse en la negociación colectiva.

El precio de la vivienda nueva se ha incrementado un 11% y el de los inmuebles de segunda mano otro 3,2% según los últimos datos del INE, correspondientes al tercer trimestre de 2023. En el sector privado, la sociedad de tasación Tinsa reduce esta alza al 3,3% para la venta con la referencia actualizada al mes de enero, mientras que Idealista apunta a un aumento del 10,8% a nivel nacional sobre el precio del alquiler respecto a enero de 2023 y Pisos.com recogió una subida del 6,01% en el balance del año pasado. Un baile de cifras que en términos generales supera el IPC medio de ese año que se situó en el 3,5% y que se come -en los casos que no excede- las mejoras salariales que experimentaron los salarios a lo largo de 2023.

La vivienda se come la subida de los salarios

Estos son solo los incrementos registrados en un año, pero la tendencia acumulada desde 2017 ha llevado a los expertos del sector a constatar que los precios se sitúan en máximos históricos para el alquiler, sin que los contrapesos de la Ley de Vivienda hayan empezado a tener efectos en ningún territorio, mientras los de los inmuebles en venta registran niveles algo inferiores a los anotados en la burbuja del sector. "Es una problemática nacional, pero nosotros nos dirigimos al caso de los trabajadores. Vemos que los salarios han estado subiendo mucho menos de lo que lo han hecho los precios de la vivienda, tanto para el alquiler como la compra" denuncia la secretaria de Políticas Sociales y Vivienda de UGT, Ana Isabel Gracia.

El V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) sellado por CEOE, Cepyme, CCOO y UGT en el mes de mayo ha impulsado estas subidas de salario. El texto que sirve como marco para toda la negociación colectiva, recogía un alza del 4% para 2023 y recomendaba incluir una cláusula de revisión por la que los salarios se elevarían en otro 1% adicional si el IPC superaba esta primera cifra. Finalmente, el incremento medio acordado entre la representación de los trabajadores y la de las empresas fue del 3,46%, aunque este dato recopilado en la Estadística de Convenios del Ministerio de Trabajo tiene en cuenta todos los acuerdos con efectos económicos en 2023 y no solo los suscritos a lo largo de ese año. Mientras que el SMI subió un 8%.

"Muchos trabajadores no pueden acceder a la vivienda y no solo hablamos de los más jóvenes, ni de los que residen en las grandes ciudades" apunta Gracia, quien defiende que los sindicatos juegan un papel clave en una gran variedad de negociaciones y que no deberían ser menos en esta área. No obstante, matiza que las negociaciones de las subidas salariales no pueden tomar como indicador la evolución de la vivienda, sino el cómputo del alza del coste de la vida que tiene muchos otros flecos. "Tiene que ver mucho con las negociaciones, por lo difícil que es acceder a la vivienda en propiedad y también en alquiler. Hay trabajadores con un nivel de ingresos decente a los que la vivienda les sitúa en un nivel de pobreza relativa" reprocha el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo.

Revertir la política de vivienda de las últimas décadas

CCOO organiza este jueves unas jornadas en Málaga con el título 'El derecho a la vivienda digna, adecuada y sostenible' en las que intervendrán tanto la ministra como el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas. "Siempre nos ha preocupado la vivienda en el marco de las políticas sociales, como la sanidad o la educación, pero en este país se ha hecho muy poco por este derecho" reflexiona Bravo, quien cree que esta conversación es importante en un momento en el que hay que ver cómo se desarrolla la Ley de Vivienda, que tendrá su prueba de fuego en los próximos meses en Cataluña, tan pronto como se publique el indicador de precios que permita declarar oficialmente ciertos municipios como tensionados.

No obstante, para CCOO es un debate que va más allá y que entienden que debe concretarse en un giro hacia un modelo que proteja el derecho de acceder a una vivienda, en lugar de concebir esta rama de la política como un instrumento para fomentar la actividad económica y como sucedió en años anteriores, impulsar la construcción de pisos con financiación pública que años más tarde han acabado en el mercado libre. "Este cambio de criterio es urgente. No podemos sostener la edad tan tardía de emancipación de los jóvenes, porque tiene consecuencias directas en la natalidad que se harán cada vez más notorias y nos llevan a recurrir a la llegada de migrantes" zanja Bravo, quien ha trabajado en la reforma del sistema de pensiones.