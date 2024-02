CCOO urge a reformar el tiempo parcial para cerrar la brecha salarial de género.

La reforma laboral impulsada por Yolanda Díaz a finales de 2021 se centró en atajar la temporalidad que había caracterizado históricamente el mercado laboral español. Al cumplirse dos años de su entrada en vigor, la tasa del sector privado ha marcado mínimos históricos en el 13,24% mientras la del ámbito público no se aleja del 30%. La patronal, los sindicatos y los principales centros de estudios económicos evalúan positivamente el impacto de esta reforma, pero CCOO cree que es el momento de abordar el próximo frente: el trabajo a tiempo parcial. Esta modalidad engloba a 2,8 millones de trabajadores y para el sindicato que encabeza Unai Sordo, explica buena parte de la brecha salarial de género, que cifraron en el 18,6% en su último informe.

"Hemos vuelto a poner encima de la mesa la necesidad de que en España se reduzca por ley la jornada laboral, que se mejore la distribución del tiempo de trabajo y donde los trabajadores puedan tener más capacidad de negociar cómo se distribuye", dijo el secretario general de CCOO el pasado miércoles, tras reunirse con el presidente del Gobierno y otros miembros de la ejecutiva del PSOE con presencia en el Gobierno. "Hemos trasladado también la necesidad de reformar la contratación a tiempo parcial en España", apuntaba, haciendo referencia a que la directiva de condiciones transparentes y previsibles de trabajo traspuesta en el último Consejo de Ministros debía contribuir a ese objetivo.

El anteproyecto, presentado por la titular de Trabajo y Economía Social, establece límites al cambio de condiciones de jornada del trabajo a tiempo parcial, que tendrá que ser voluntario por parte del empleado y fija un periodo mínimo de tres días de preaviso para la realización de horas complementarias, que no podrá alterarse en los convenios. Además, en el caso de que estas sean canceladas sin respetar este plazo, el trabajador tendrá derecho a la retribución correspondiente a las horas pactadas. El texto también regula un periodo de prueba máximo de un mes para los contratos temporales de al menos seis meses de duración, en el caso de que el acuerdo laboral cubra un periodo más corto, la fase de prueba se reducirá proporcionalmente según esta referencia.

No obstante, para los representantes de los trabajadores es necesario ir más allá, abrir un debate sobre el número de horas complementarias que se realizan sobre un contrato a tiempo parcial y el límite máximo a partir del que deberá formalizarse un acuerdo a tiempo completo. Actualmente, el número de horas complementarias que realicen los asalariados a tiempo parcial con una jornada superior a las 10 horas a la semana (en cómputo anual) no puede superar el 30% de las horas reflejadas en el contrato, aunque este límite puede elevarse hasta el 60% en convenio colectivo. Si bien estos trabajadores pueden añadir otro paquete de horas complementarias voluntarias equivalente al 15% de la jornada para la que fueron contratados, todo ello no podría superar las horas realizadas por un empleado a tiempo completo.

Brecha salarial de género

De acuerdo con los registros de la Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre de 2023, más de un millón de mujeres en España se aferraban a contratos parciales por no haber podido encontrar trabajo a jornada completa, lo que sitúa a la gran parte de ellas en los deciles salariales más bajos. "El tipo de jornada es la variable que más determina el nivel salarial", concluye el informe 'Con más avances, sin brechas' presentado por CCOO esta semana. "La jornada a tiempo parcial es algo coyuntural en los hombres, principalmente en los primeros años de su vida laboral, a la vez que se ha convertido en un componente estructural para las mujeres", subrayaba la secretaria confederal de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo de CCOO, Carolina Vidal López.

Este análisis concluye que el 70% de la brecha salarial de género se explica por las diferencias entre la jornada laboral media de hombres y mujeres. "Si las mujeres trabajaran a jornada completa en igual medida que los hombres, la brecha salarial se reduciría del 18,6% al 5,7%" sentencian. No obstante, en los últimos años ya se han dado grandes pasos en su reducción como consecuencia de las subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) que afecta en mayor medida a las mujeres, al ser la retribución percibida por el 17,1% de las trabajadoras frente al 10,6% de los hombres. Por ello, desde el sindicato esperan que esta distancia se haya reducido en 2023, pese a que aún no están disponibles estos datos, pero abogan por revisar los sesgos de género de los complementos salariales para avanzar en esta dirección.