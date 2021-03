¿Ahorros en el banco? Nueva comisión que podría afectarte y cómo evitarla

Ya hay bancos que han empezado o empezarán a cobrar a particulares con cierto patrimonio una nueva comisión establecida por la banca para compensar lo que el Banco Central Europeo (BCE) les cobra por los depósitos de sus clientes, una tasa fijada en -0,50% desde septiembre de 2019.

Esta medida, hasta ahora, solo afectaba a las empresas y a clientes de la banca privada, revelan desde el comparador financiero HelpMyCash.com, sin embargo, BBVA ha sido la primera entidad en trasladar los tipos negativos del BCE a sus clientes particulares, aplicando una comisión del 0,30% anual (0,025% mensual) sobre el capital que supere los 100.000 euros desde el mes de febrero.

No hay que alarmarse

No todos los titulares de cuentas con patrimonios superiores a 100.000 euros tendrán que pagar esta nueva comisión. BBVA cobra únicamente a aquellos que no cumplan ningún tipo de vinculación, es decir, que no tengan ingresos domiciliados en el banco o no tengan contratados productos adicionales como seguros, préstamos, planes de pensiones…

ING, por su lado, también empezará a aplicar una política de comisiones parecida a partir del mes de abril, aunque, como el caso anterior, se trata de un gasto muy fácil de esquivar. Los clientes de ING con más de 30.000 euros en una Cuenta Naranja pagarán una cuota fija de 10 euros mensuales si no cumplen los requisitos de la Cuenta Nómina.

Lo único que exige ING es que el cliente domicilie cualquier ingreso, sea del importe que sea y de cualquier naturaleza: una nómina, una pensión o una prestación por desempleo. El banco naranja también acepta transferencias desde cualquier otro banco de al menos 700 euros para ofrecer todas las ventajas de la cuenta nómina y eliminar el nuevo coste de la Cuenta Naranja. Otra opción sencilla para no pagar es traspasar los ahorros que sobrepasen los 30.000 euros a la Cuenta Nómina y, así, eliminar la comisión de 10 euros. Eso sí, los clientes con menos de 30.000 euros que no tengan ingresos no pagarán comisiones, pero dejarán de recibir la rentabilidad de la cuenta, actualmente escasa (0,01%).

Por el momento, no hay otras entidades que hayan anunciado esta nueva penalización por exceso de saldo a sus clientes particulares no vinculados, aunque puede ser una nueva tendencia a la que se pueden sumar más bancos, apuntan desde HelpMyCash.com.

¿Qué hacer si es mi caso?

Los clientes de BBVA o ING que no estén vinculados con la entidad y que tengan todas las papeletas para pagar estos nuevos gastos tienen algunas opciones para librarse.

En primer lugar, quizás lo más sencillo sea cumplir las exigencias que pide el banco, aunque si la situación personal no lo permite (no se dispone de ingresos o se tienen vinculados en otra entidad y no hay un interés en trasladarlos), otra alternativa es intentar negociar este nuevo coste con la entidad.

En segundo lugar, el cliente puede aprovechar y abrir una cuenta bancaria o un depósito en otro banco para diversificar los ahorros y no superar los límites fijados en ambas entidades. Además de eliminar la comisión, el cliente disfrutará de una protección ampliada de su capital. El Fondo de Garantía de Depósitos cubre los primeros 100.000 euros custodiados en cuentas o depósitos por titular y banco, con lo cual, siendo cliente de más de una entidad bancaria, el capital protegido se multiplicará.

Los clientes de BBVA e ING que vayan a pagar esta comisión y no quieran asumir la vinculación pueden abrir una cuenta corriente gratuita como, por ejemplo, la Cuenta Clara de Abanca, que no tiene comisiones y está disponible para cualquier cliente, pertenezca o no al banco, o la Cuenta Online Sin de Liberbank, una opción gratuita que está pensada para nuevos clientes del banco.

También, pueden decantarse por los depósitos a plazo fijo o las cuentas de ahorro que, además de no generar comisiones, aportan beneficios sobre los ahorros.

La oferta actual permite conseguir más de un 1% TAE por los ahorros sin necesidad de cumplir requisitos al elegir una de las mejores cuentas remuneradas, y ocurre lo mismo en el caso de los plazos fijos. Los depósitos a plazo fijo más rentables llegan a pagar hasta un 1,36% TAE por los ahorros, explican desde el comparador.