Las mejores cuentas de ahorro en 2021: cómo rentabilizar el dinero hasta un 5%

La mayoría de los bancos no quiere pagar a sus clientes por guardarles sus ahorros. De hecho, algunas entidades no solo han reducido la rentabilidad de sus depósitos hasta el 0%, sino que, además, han empezado a cobrarles por custodiar su dinero. Hasta ahora, la banca solo trasladaba los tipos de interés negativos del Banco Central Europeo a las empresas y los grandes patrimonios, pero ING y BBVA han sido los primeros en penalizar a los pequeños ahorradores.

En este contexto de tipos de interés en mínimos, algunos bancos han jugado la baza de la rentabilidad para sobresalir por encima de la competencia y ganar nuevos clientes. Así, mientras los principales bancos de España apenas pagan intereses, Openbank comercializa una cuenta con un interés nominal del 5% y MyInvestor y Orange Bank pagan un 1%. El comparador de productos financieros HelpMyCash.com ha analizado el mercado en busca de las mejores cuentas de ahorro de 2021 y estas son las más rentables del momento, todas ellas protegidas por el Fondo de Garantía de Depósitos español o por el del país en el que esté ubicado el banco que la comercializa.

Las cuentas más rentables de principios de año

La Cuenta de Ahorro Bienvenida de Openbank para nuevos clientes que domicilien una nómina o pensión de al menos 900 euros en el banco tiene una rentabilidad imbatible: paga un 5% los primeros seis meses y luego un 0,20% sobre los primeros 5.000 euros, equivalente a una TAE del 2,66%. No tiene comisiones y el dinero puede ingresarse y retirarse en cualquier momento.

La medalla de plata la comparten dos bancos fintech. Orange Bank comercializa una cuenta de ahorro al 1% TAE con un saldo máximo remunerable de 20.000 euros, exenta de comisiones y de vinculación. Eso sí, solo pueden abrirla aquellos que tengan contratada una línea de móvil de la operadora del mismo nombre. MyInvestor, por su parte, ofrece también una cuenta sin comisiones ni vinculación remunerada al 1% TAE, pero solo durante los primeros doce meses. Pasado el primer año, el interés cae al 0,10% TAE. En este caso, el saldo máximo remunerable es de 15.000 euros.

La tercera posición la ocupa la Cuenta Contigo de Renault Bank, marca comercial del francés RCI Banque. Tiene una rentabilidad del 0,65% TAE y, como las anteriores, no tiene comisiones de mantenimiento ni por transferencias ni tampoco condiciones de vinculación. Su principal ventaja es que no limita el saldo máximo sobre el que se calculan los intereses.

Cierra el top cinco otra cuenta de Openbank. Se trata de la Cuenta de Ahorro Bienvenida estándar reservada también para nuevos clientes. Esta cuenta no requiere que el cliente domicilie sus haberes. En este caso, la rentabilidad es del 1% durante el primer semestre y del 0,05% después, salvo que el cliente decida voluntariamente domiciliar ingresos regulares o recibos, en cuyo caso pasado el plazo inicial el interés sería del 0,20%. La TAE, en caso de no asumir ninguna vinculación, sería del 0,53%. No tiene comisiones y solo remunera los primeros 5.000 euros.

La cuenta remunerada sin comisiones de Pibank paga un 0,50% TAE desde el primer euro y sin límite máximo. No es necesario domiciliar la nómina para contratarla. Otra alternativa destacable a las rentabilidades raquíticas que ofrecen los grandes bancos españoles es la Cuenta de Ahorro Online de Nationale Nederlanden al 0,30% TAE. La entidad neerlandesa no cobra comisiones ni exige contratar productos extra y el saldo máximo remunerado es de un millón de euros.

Cuentas de ahorro con hasta 100 euros de regalo

Las últimas posiciones del ranking corresponden a dos cuentas de ahorro disponibles a través de la plataforma virtual Raisin, un supermercado de productos de ahorro que permite hacerse cliente de bancos ubicados en otros países de Europa, explican fuentes consultadas de HelpMyCash. La cuenta de Coop Pank tiene un interés del 0,26% TAE. La entidad estonia exige un saldo mínimo de 5.000 euros y limita el máximo a 100.000. Por su parte, el banco noruego Brabank ofrece una cuenta al 0,22% TAE con los mismos límites que la anterior.

Ambas entidades no cobran comisiones por sus cuentas y solo permiten realizar un ingreso inicial. A diferencia del resto de las cuentas de ahorro, las aportaciones adicionales no están permitidas. Se puede disponer del dinero en cualquier momento, pero solo se admiten los reintegros por el total de la inversión.

Estas dos cuentas tienen una ventaja adicional: los nuevos clientes de Raisin que las contraten a través de su plataforma se llevarán hasta 100 euros de regalo, en función del importe que inviertan. Para recibir el regalo, además de ser la primera vez que se contrata un producto a través de Raisin, es necesario invertir como mínimo 5.000 euros y mantener la inversión al menos durante seis meses.