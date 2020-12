El Euríbor cierra noviembre con mínimo histórico: así afecta a las hipotecas

El Euríbor a doce meses, principal índice de referencia de las hipotecas variables, ha vuelto a cerrar en noviembre en mínimos históricos, el cuarto mes consecutivo. El indicador encadena seis meses de caídas que siguieron a otros tres meses de fuertes ascensos, coincidentes con los meses más duros de la crisis del coronavirus. La tendencia a la baja, el dato supone un descenso respecto al -0,464 de octubre, favorece a las familias hipotecadas que, en caso de revisión de la cuota, sus intereses caerán notablemente.

En concreto, si la revisión es anual, respecto a noviembre de 2019 (-0,272%), los hipotecados reducirán un 0,16% la cuota de su hipoteca durante los próximos 12 meses. Así, por ejemplo, como indica Simone Colombelli, director de Hipotecas de iAhorro, una hipoteca variable de 300.000 euros, a 30 años y con un diferencial de euríbor + 0,99%, todos los que tengan ahora su revisión pasarán de pagar 922,27 euros al mes a pagar 903,54 euros. Esto supone un ahorro de 19 euros en su cuota mensual y de 228 euros durante el próximo año.

La revisión también puede ser semestral, en cuyo caso la comparativa se realizará respecto al mes de abril (-0,108), una caída aún mayor. En base al ejemplo anterior, el hipotecado pasará de pagar 948,74 euros al mes a 903,54.

Cuando el euríbor está más alto, la amortización es más rentable porque te puedes quitar más intereses con la misma cantidad de dinero. Sin embargo, Colombelli destaca que "hacer una amortización, ya sea parcial o total, siempre es una buena opción. Si tenemos la posibilidad de hacerlo, nos estaremos ahorrando una suma de dinero importante, sobre todo en intereses, y evitaremos el riesgo de pagar más a lo largo de la vida del préstamo hipotecario si vuelven a subir los tipos". El objetivo es amortizar cuanto antes para "evitar más intereses por el sistema de amortización francés".

Las hipotecas fijas, también en mínimos y al alza

Son las hipotecas más bajas de la historia, incluidas las fijas. Los mínimos del Euríbor arrastran a los bancos a bajar los tipos fijos que ofrecen, convirtiéndose en una "opción muy atractiva para todo el mundo". De hecho, las hipotecas fijas ganan terreno, ya en el mes de agosto representaron el 49,8% de los nuevos préstamos constituidos, gracias a unos tipos nunca vistos.

Sobre la elección entre una hipoteca fija o variable, el director de Hipotecas de iAhorro, recuerda para ciudadanos que estén buscando "una hipoteca de diez o quince años, los préstamos variables son un producto muy interesante. Si las previsiones del mercado se cumplen y el euríbor se mantiene en negativo varios años, podríamos estar hablando de ahorros en los tipos de interés entre un 0,5% y un 1%". Aún así, la decisión siempre dependerá de las circunstancias y previsiones de cada perfil.

Quienes cuenten en la actualidad con una hipoteca fija y quieran beneficiarse del Euríbor negativo, pueden hacerlo a través de la subrogación hipotecaria. Este trámite permite mejorar las condiciones del préstamo, incluido el tipo de interés. "Si se decantan por cambiarse por una hipoteca variable para beneficiarse de la senda bajista del euríbor, lo mejor que pueden hacer es comparar las diferentes ofertas del mercado", señala Colombelli. Además, antes de tomar la previsión "hay que tener en cuenta que volvemos a la incertidumbre que genera un índice". Además, esta decisión dependerá del plazo de hipoteca que nos quede por pagar y la tolerancia personal del cliente al riesgo.

"La tendencia negativa no parece que vaya a cambiar"

El euríbor a 12 meses acumula valores negativos desde hace más de cuatro años, febrero de 2016. Tras registrar valores mínimos a principios de 2018, continuó el año con una tendencia ascendente y el mercado se preparó para un 2019 volviendo a valores positivos. Sin embargo, tras registrar en febrero el crecimiento más alto desde 2014, el índice bancario volvió a caer. Durante la crisis del coronavirus, el índice marcó un nuevo repunte que, sin embargo, solo fue el inicio de una nueva caída hasta los mínimos históricos de agosto, septiembre y octubre.

En ese sentido, Colombelli señala que "la tendencia no parece indicar que vaya a cambiar. La perspectiva del sector bancario es que no alcance terreno positivo en los próximos diez años". Las previsiones auguran pequeñas caídas, "no a tasas del -2%, pero sí es posible que entremos en una estabilidad negativa que casi haga que las hipotecas les salgan gratis a los clientes".

Aún así, los hipotecados actuales no son los únicos. "Los tipos actuales tan bajos -afirma Colombelli- suponen un momento buenísimo para comprar una vivienda". Además, destaca que, más allá de "la guerra de tipos que se está librando entre los bancos", las grandes capitales también ofrecen "rebajas de precios como consecuencia del freno de la demanda". Además, las vinculaciones en estos productos también acogen "grandes ofertas".