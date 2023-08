¿Cuánto dinero voy a cobrar de pensión si tengo 30 años cotizados?

La pensión de jubilación en España se calcula tomando en cuenta el tiempo cotizado, el salario y la edad de jubilación. De hecho, existe un periodo mínimo de cotizaciones a la Seguridad Social para poder cobrar la pensión contributiva.

Esa cotización es la que asegura la pensión contributiva mínima, pero no la pensión de jubilación máxima. Para alcanzarla es necesario haber contribuido al sistema por lo menos 35 años, además de jubilarte más tarde de los 65 años y, por supuesto, haber cobrado un salario elevado.

¿Cobrarás la pensión con 30 años de trabajo?

La respuesta es afirmativa. Con 30 años trabajados podrás acceder a la pensión contributiva, que es la que se cobra después de haber cotizado a la Seguridad Social durante un mínimo de 15 años.

Quienes no alcancen ese tiempo de cotización se tendrán que conformar con la pensión no contributiva, que tiene un carácter asistencial y es mucho menor. Es la pensión que te quedará si no has cotizado nunca. Además, este tipo de pensión también tiene sus propios requisitos para poder cobrarla.

¿Qué pensión queda si has cotizado 30 años?

Después de 30 años cobrarás la pensión contributiva, pero no el 100% de la pensión. Para acceder a ella es necesario haber cotizado 35 años y todo lo que se quede debajo implicará cobrar un porcentaje de la pensión.

¿Qué porcentaje de la base reguladora queda con 30 años cotizados? Un 85,18% en total.

Para entender de dónde sale este porcentaje de la pensión, vamos cómo se hace el cálculo. Es más sencillo de lo que la mayoría piensa.

Para acceder a la pensión contributiva hay que cotizar 15 años, con los que cobrarás el 50% de la base reguladora. Todo mes trabajado a partir de ahí hará que ese porcentaje se incremente, aunque existen dos tramos distintos.

Por cada mes adicional hasta el mes 49 (4 años más), se añadirán 0,21 puntos porcentuales. El resto desde ese punto sumarán solo 0,19 puntos.

Con esto en mente, una persona que haya estado de dada de alta en la Seguridad Social 30 años acumulará 360 meses de cotización, de los que 130 serán por el 50% de la base. Del resto, los primeros 49 sumarán 10,29 puntos a la base y el resto, 131, añadirán 24,89 puntos más. En total 85,18%.

Por ejemplo, para una pensión con una base de 2.000 euros, la pensión con 30 años de cotizaciones será de 1.703,6 euros.

Así se calculará hasta 2027, cuando entrará en vigor el último tramo de la reforma de las pensiones de 2013 y el coeficiente añadido por año trabajado será menor.

¿Y la cantidad concreta de pensión?

La cantidad exacta dependerá ya de la base reguladora acumulada. Cotizar 35 años asegura cobrar el 100% de la pensión y trabajar 30 años un 85,18 euros, pero la cuantía exacta estará relacionada con esa base reguladora.

Para dar con ella, la Seguridad Social suma los últimos 300 meses cotizados y los divide entre 350. Es decir, que actualmente tiene en cuenta las cotizaciones de los últimos 25 años. La segunda parte de la reforma de las pensiones introduce cambios en esta fórmula.

Y es que, a partir de 2027 la Seguridad Social elegirá la mejor opción entre los últimos 25 años o los últimos 25,33 años restando los dos peores meses.

El objetivo es alcanzar la cifra de 29 años cotizados o 348 meses en 2031, de los que restarán los dos peores años. Hasta entonces la Seguridad Social escogerá entre una fórmula u otra. A partir de esa fecha, ya solo se calculará con la nueva estrategia de 29 años menos los dos peores.