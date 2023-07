¿Cuánto dinero me queda de pensión si tengo 20 años cotizados?

Tanto tiempo cotizas, tanta pensión cobras. Esta es una de las máximas del sistema de pensiones en España. La pensión de jubilación se calcula en función de los años que trabajados, el salario percibido y también la edad a la que te jubiles.

A partir de ahí, existe un periodo mínimo de cotizaciones la Seguridad Social para cobrar la pensión contributiva y otro para poder cobrar la pensión de jubilación máxima en España.

¿Cobrarás la pensión con 20 de trabajo?

Sí. Con 20 años trabajados podrás acceder a la pensión contributiva. De hecho, el mínimo cotizado para cobrar este tipo de pensión es de 15 años.

Quienes no hayan trabajado y cotizado a la Seguridad Social ese tiempo podrán acceder a la pensión no contributiva, que es la pensión que te queda si no has cotizado nunca y tiene un carácter más asistencial. Es decir, se trata de una cuantía reducida para cubrir las necesidades básicas.

¿Qué pensión queda si has cotizado 20 años?

Para responder hay que saber cómo se calcula la pensión de jubilación en España. Esta pensión depende de tres factores, tiempo cotizado, cantidad cotizada y el momento de la jubilación.

La edad ordinaria de jubilación es a los 66 años y 4 meses y seguirá creciendo hasta alcanzar los 67 años en 2027. A los 65 años podrán jubilarse quienes hayan cotizado más de 37 años, que no sería el caso. También es posible pedir la jubilación voluntaria anticipada, aunque eso supone cobrar una pensión inferior porque la Seguridad Social aplicará un coeficiente reductor a la cuantía de la pensión pública.

Esta cantidad que cobras se calcula mediante la base reguladora, que el resultado de sumar los últimos 300 meses cotizados y dividirlo entre 350, aunque este formato. Estas cantidades también irán aumentando hasta 2027, a lo que se suman los cambios de la reforma laboral de 2023.

Para cobrar el 100% de esa base reguladora en 2023 es necesario haber cotizado más de 36 años y 4 meses. Si has trabajado durante menos tiempo sólo cobrarás un porcentaje del total.

Este porcentaje empieza a partir de 15 años trabajados, con los que tendrás acceso a un 50% de la base reguladora. Cada año de cotización adicional sumará un porcentaje hasta llegar al 100, aunque no de manera uniforme.

Cada mes adicional hasta el mes 49 (4,08 años) añade 0,21 puntos hasta un 10,29% de la base reguladora. El resto de meses (21 para una cotización de 20 años) suma 0,19 puntos más, lo que para una persona que ha trabajado 20 años supone un 3,99% más a la base de cotización.

En resumen, con 20 años cotizados tendrás derecho a cobrar el 64,28% de tu base reguladora.

Por ejemplo, si esa base reguladora es 2.000 euros al mes la pensión será de 1.285,6 euros. Esta cantidad puede aumentarse en función de las circunstancias personales si hay un cónyuge a cargo o si se aplica el complemento por brecha de género.

Además, esta forma de calcular el porcentaje de la base reguladora en función de los años está en evolución. La fórmula anterior se utilizará hasta 2026. En 2027 entrará en vigor el último tramo y el coeficiente añadido por año trabajado será menor.

Por otro lado, si la pensión por 20 años cotizados es inferior a la pensión mínima de jubilación se aplicará un complemento a mínimos. Es decir, la Seguridad Social añadiría una cantidad adicional hasta llegar a esa pensión mínima que marquen los Presupuestos Generales del Estado.