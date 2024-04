Los 'curas' ortodoxos y evangélicos podrán comprar años cotizados para su jubilación.

Los sacerdotes católicos fueron integrados en el Régimen General de la Seguridad Social en 1977, el sistema en el que cotizan los trabajadores por cuenta ajena. Los ministros de culto de las iglesias evangélicas fueron incluidos en 1999, el clero de la Iglesia Ortodoxa Rusa del Patriarcado de Moscú en 2005, los dirigentes religiosos e imanes islámicos en 2006 y los miembros de los Testigos de Jehová en 2007. Sin embargo, los de la Iglesia Ortodoxa Rumana en España aún no han sido asimilados al resto de asalariados, algo a lo que el Gobierno busca poner solución a través de un real decreto que actualmente se encuentra en fase de audiencia pública.

No es una cuestión menor, dado que podrán percibir una pensión de jubilación o no en función de los años en los que hayan aportado al sistema público. Esto se traduce en que los ministros de culto que estén a pocos años de poner fin a su vida laboral no sumen los años necesarios para conseguir este derecho, por lo que el proyecto de real decreto al que ha tenido acceso La Información también prevé un sistema para que puedan 'comprar' años cotizados hasta alcanzar el mínimo de 15 años cotizados o incluso más, sin que se puedan superar el número de años por el que se cobra el 100% de la base reguladora -hasta 2026 son 36 años y medio-.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones busca sacar adelante esta iniciativa este año, según figura en el Plan Normativo 2024, y también reconocer a los sacerdotes de las iglesias evangélicas años de actividad como cotizados. La idea es hacerlo a través de dos reales decretos separados que tan solo deberían pasar por Consejo de Ministros para ser aprobados, según trasladan fuentes de la cartera. El borrador referido a los ministros de culto protestantes es de octubre de 2022, por lo que ya fue abierto a la participación pública, aunque no se aprobó. Este texto busca modificar una norma similar aprobada en 2015, para cumplir con una sentencia del Tribunal Supremo de 2017 por la que quedó anulado el punto que recogía la cláusula.

¿Cómo conseguirían años cotizados a la Seguridad Social?

El proyecto que hace referencia a la Iglesia Ortodoxa Rumana explica que se podrán reconocer como cotizados los periodos en los que la persona se haya dedicado "con carácter estable y exclusivo a las funciones de culto o asistencia religiosa, en España, siempre que no hubiera desempeñado las mismas a título gratuito" antes de que entre en vigor este real decreto, pero en el caso de los evangélicos se toma como referencia mayo de 1999 -cuando se les integró en el Régimen General-. En cada caso será el Obispado de la Iglesia Ortodoxa o la Federación de Iglesias Evangélicas de España (FEREDE) la encargada de certificar que se ha prestado esa actividad, para que después la persona interesada pueda presentar su solicitud al Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Así se recogen dos supuestos, uno en el que la persona no tiene los 15 años mínimos de cotización -no tiene derecho a pensión contributiva- y otro en el que sí los tiene o incluso ya cobra la pensión pero quiere mejorarla. "Los interesados deberán abonar el capital coste de la parte de la pensión que se derive de los periodos reconocidos como cotizados a los ministros de culto" explica el artículo 12 del proyecto, una cuantía que será igual al número de años que quieran 'comprar' multiplicado por 3,33; un resultado que se aplicará en porcentaje a la base reguladora de la pensión. Si, por el contrario, ya recibe una pensión, la parte a capitalizar será la diferencia que guarda con la nómina resultante al incluir nuevos años cotizados al sistema.

Como regla general, el abono de este capital se podrá fraccionar en pagos mensuales durante un máximo de 20 años, que se pueden deducir de la nómina de la pensión que se perciba cada mes. En el caso de ya ser pensionista, se puede ampliar este plazo tanto como sea necesario para evitar que la pensión que ingrese sea inferior a la que percibía antes de extender su periodo cotizado. Además, si reúnen los requisitos para percibir los complementos mínimos a la pensión, tendrán derecho a percibir el 95% de la cuantía mínima de la correspondiente pensión. Todo ello, al margen de las retenciones que se hagan por el impuesto sobre la renta de las personas físicas.

En el primer caso, el ámbito de aplicación alcanza a toda la Iglesia Ortodoxa Rumana en España, mientras que en el segundo se limita a las iglesias que formen parte de la FEREDE. De acuerdo con la memoria adjunta a ambos proyectos, habría un total de 147 personas ortodoxas que podrían acogerse a esta fórmula, lo que generaría un coste para el sistema de más de cuatro millones de euros si la capitalización de los interesados llega a cubrir los otros 2,3 millones de euros. Si bien, el propio Gobierno reconoce que "es imposible el pago de lo reconocido, puesto que la esperanza de vida es siempre menor al tiempo necesario para la amortización". Al tiempo que en el caso de los evangélicos habría unos 279 pastores y 23 viudas, es decir, un coste de 47 millones sin descontar la capitalización.