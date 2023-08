Díaz asegura que hay juristas que ven la amnistía "completamente constitucional"

La vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social en funciones, Yolanda Díaz, ha comentado en una última entrevista realizada en la radio Cadena Ser, que existen "ilustres juristas" que en estos días sostienen que es "completamente constitucional" la amnistía a los condenados por el 'procés' que piden los partidos independentistas catalanes para investir al socialista y actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Tras abordar los acuerdos con Junts y ERC para la Mesa del Congreso y al ser preguntada si es posible que haya una amnistía, ha contestado: "En relación a la legalidad y constitucionalidad de esta medida, hay ilustres juristas que estos días vienen adverando que es completamente constitucional este hecho". Díaz, que no se ha mojado sobre si está a favor o en contra, ha precisado que su opinión como jurista --es licenciada en Derecho y abogada-- "puede coincidir con muchas de las opiniones de juristas muy relevantes" en "que hay muchas cosas que se pueden hacer, pero con la convicción de avanzar en democracia".

Para Díaz, "nunca debió de haberse llegado a la situación que ha pasado en Cataluña" y ha recordado que ella ha hablado de "desjudicialización y de muchas otras materias" en otras ocasiones, porque "España sabe muy bien lo que ha pasado y sabe que no quiere volver a lo que ha ocurrido", ha añadido. Ha apostado por resolver de una vez "el problema, el conflicto político". Se han dado "muchos pasos en la legislatura anterior, toca ahora darle una oportunidad a Cataluña y, desde luego, mejorar España siempre con Cataluña", ha sentenciado.

Díaz también ha valorado el principio de acuerdo de Junts con el PSOE para la Mesa del Congreso, así como el apoyo de ERC, dando su "respaldo, por supuesto", a que haya comisiones de investigación y al uso de las lenguas cooficiales en el Congreso. "En una democracia no hay que tenerle miedo a que conozcamos lo que ha pasado" y en las Cortes "deberíamos de poder expresarnos" en las distintas lenguas, ha expresado en este sentido.

Mesa del Congreso e investidura, por separado

Sobre las negociaciones, ha dicho que no le gusta negociar "a última hora" y ha previsto una negociación "muy compleja" para que Sánchez repita como presidente del Gobierno, aunque se ha declarado optimista al respecto y ha llamado a ser valientes. "Ahora toca una fase nueva de reconstruir puentes y generar confianzas y eso con quien negocias es clave", ha apelado, pidiendo "mirar a los ojos" a las distintas formaciones políticas.

De esta forma, Díaz ha separado las negociaciones para la Mesa del Congreso de las que habrá para una investidura, un diálogo que "va a ser igual de duro". Y respecto a si Sumar todavía percibe falta de ambición en el PSOE en las conversaciones para gobernar en coalición, ha respondido que su partido está centrado en los contenidos, en un acuerdo programático, no en cuántos ministros tendrán, algo que le corresponde decidir a Sánchez. "Y así se lo he transmitido a él", ha asegurado. Por último, Díaz ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de mentir con su sueldo y "hacer de la mentira el arte de la política", lo que considera "gravísimo": "No es confiable".