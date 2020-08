El plan de Dinamarca: impuestos a ricos para pagar la jubilación anticipada

Poco más de un año después de la llegada al poder de la primera ministra Mette Frederiksen, se prepara una reforma económica amplia en Dinamarca. La líder del partido socialdemócrata quiere crear impuestos adicionales y recaudar 400 millones de euros para financiar la jubilación anticipada de los trabajadores que tengan condiciones de empleo particularmente difíciles.

Esta reforma formaba parte del programa electoral con el que se presentó a las elecciones legislativas de 2019 , en las cuales obtuvo la mayoría. El partido socialdemócrata había anunciado entonces su voluntad de permitir a ciertos ciudadanos jubilarse anticipadamente por motivos penosidad y peligrosidad del trabajo y ahora pretende cumplir con su promesa, según informa 'Bloomberg'.

Los nuevos impuestos se aplicarán a bancos, fondos de pensiones y a los inversores más adinerados del país. El objetivo de Frederiksen es que esta reforma entre en vigor en 2023, aunque hay que convencer todavía al 'Folketing', el parlamento nacional de Dinamarca.

"No me puedo imaginar que este proyecto no obtenga la mayoría en el parlamento", indicó en una rueda de prensa la primera ministra. Si se aprueba, aproximadamente 38.000 personas podrían jubilarse anticipadamente beneficiándose de esta nueva financiación.

Primeras quejas en el sector bancario

Como era de esperar, la propuesta ya ha despertado las primeras quejas entre los organismos que deberán financiarla. Los bancos han sido los primeros en poner el grito en el cielo. La asociación nacional de los bancos estima que esta propuesta de que ellos paguen más impuestos es una decisión política que no se ajusta y nada tiene que ver con el sector bancario.

"Este plan hace más difícil mantener el crecimiento del empleo para el sector financiero", explica Ulrik Nodgaard, responsable de Finans Danmark, una asociación que defiende los intereses del sector bancario en el país escandinavo. Parece que Frederiksen tendrá más fácil aprobar la reforma en el Parlamento que ganarse el 'sí' de los bancos.