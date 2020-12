A partir de cuánto dinero se considera donación y hay que declarar a Hacienda

La Navidad en 2020 quedará en la memoria. Las atípicas celebraciones en estas semanas no se olvidarán con facilidad por las restricciones impuestas en numerosos países para luchar contra la propagación de la pandemia de coronavirus. Así, la mayoría de encuentros quedarán postergados a cuando la pandemia se haya quedado atrás, aunque hay un detalle que no faltará: la entrega de regalos.

Son muchas las opciones de envío con las que contamos para que el regalo llegue a su destinatario. No obstante, este acto solidario puede darnos más de un quebradero de cabeza en términos fiscales. No olvidemos que Hacienda siempre vigila y los regalos en efectivo no son la excepción. De este modo, la Agencia Tributaria puede considerar ese regalo como una donación, lo que implica pagar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en función de la cantidad donada y el grado de parentesco.

El Código Civil define como donación al "un acto de liberalidad por el cual una persona dispone gratuitamente de una cosa en favor de otra, que la acepta", es decir, se le da algo a una persona sin necesidad de recibir una contraprestación. Esta definición, de Hacienda, incluye cualquier tipo de entrega, incluso regalos, una precisión importante porque obligará al beneficiario a tributar por ello.

La cantidad límite para no pagar el impuesto

Ahora bien, ¿Cuál es la cantidad estipulada para tener que hacer frente al impuesto? En general, regalar dinero en efectivo es considerado como una donación y, por tanto, se tiene que rendir cuentas ante el fisco. Pero, lo cierto es que existe la creencia de que las donaciones inferiores a los 3.000 euros no pagan impuestos.

Se debe, fundamentalmente, a que las entidades bancarias están obligadas a avisar a Hacienda cuando se producen movimientos o ingresos de dinero sospechosos en una cuenta corriente y la cantidad límite para hacerlo suelen ser estos 3.000 euros. También para aquellas operaciones con billetes de 500 euros, así como todas las transacciones cuyo importe sea igual o superior a 10.000 euros también deberán ser informadas a la Agencia Tributaria. En estas se incluirán tanto movimientos en efectivo como transferencias bancarias.