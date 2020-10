Comprar casa con pocos ahorros: los bancos que dan el 100% de la hipoteca

Alquileres altos, salarios estancados, inestabilidad económica… La capacidad de ahorro de muchos españoles ha menguado sensiblemente durante los últimos años; más aún con la pandemia de la Covid-19. En este contexto, una parte importante de los que quieren comprar una casa no se lo pueden permitir, pues no cuentan con el dinero suficiente para cubrir lo que los bancos no suelen financiar (sobre un 20% del valor del inmueble) más los impuestos y otros gastos asociados a la adquisición. Desde el comparador bancario HelpMyCash.com, no obstante, afirman que todavía hay entidades que conceden hipotecas al 100%, aunque matizan que para conseguirlas deben darse diversas circunstancias.

Financiación de hasta el 100% para pisos de bancos

Hay que tener en cuenta que, para un banco, el riesgo de impago se dispara si financia más del 80% de la compra de una vivienda. Es por eso que el número de hipotecas que cubren hasta el 100% de la adquisición ha caído en picado desde la crisis económica de 2008: según el Banco de España, solo el 8,3% de los préstamos para vivienda concedidos durante el segundo trimestre de 2020 superaban ese umbral del 80%.

Diversas entidades, sin embargo, están dispuestas a asumir ese mayor riesgo si la hipoteca es para cubrir la compra de uno de sus pisos. Liberbank, Bankinter o Deutsche Bank, por ejemplo, se ofrecen a financiar hasta el 100% de la adquisición de sus viviendas, mientras que entidades como Abanca pueden llegar a prestar esa cantidad si se negocia. Conviene decir, eso sí, que todo depende del análisis del perfil del cliente

Más opciones si se aportan garantías extra

Asimismo, hay algunos bancos que se muestran dispuestos a financiar más del 80% del valor de la vivienda si el cliente aporta garantías extra. Es el caso, por ejemplo, de Hipotecas.com, una entidad online que puede llegar a cubrir el 100% de la compra si el solicitante incluye como garantía adicional otra propiedad.

Otra baza para negociar, según HelpMyCash.com, es tener un muy buen perfil, como los funcionarios. De hecho, los trabajadores de la administración pública son los que más probabilidades tienen de conseguir una financiación de más del 80% con la mayoría de los bancos, gracias principalmente a su estabilidad laboral.

También hay diversas entidades bancarias que financian hasta el 90% de la compra si ese importe no supera el 80% del valor de tasación. Liberbank y Pibank lo publicitan abiertamente, mientras que ING puede cubrir más del 80% de la compra si la tasación sale alta.

Brókeres especialistas en conseguir hasta el 100%

Finalmente, desde HelpMyCash.com explican que existe otra vía alternativa para conseguir todo el dinero de la compra: contratar los servicios de un intermediario financiero o bróker. Y es que muchos de estos profesionales están especializados en negociar la financiación de hasta el 100% del precio de la vivienda, con un porcentaje de éxito mucho más elevado que si el cliente va por su cuenta.

Brókeres como Housfy o RN Tu Solución Hipotecaria entrarían dentro de este grupo. A cambio, como es lógico, cobran unos honorarios al solicitante (a pagar en el momento de firmar el préstamo hipotecario), pero puede salir a cuenta abonarlos si el intermediario consigue una financiación mayor.